South Park: Snow Day! - Cartman i spółka powróci w nowej grze na PC i konsole. Format będzie jednak nieco inny niż przedtem

Gra South Park: The Stick of Truth z 2016 roku oraz South Park: The Fractured But Whole z 2017 roku były chyba jednymi z moich ulubionych tytułów. Nie były na pewno ambitne, ale dawały mnóstwo radochy. Nie mogło być inaczej, skoro bohaterami byli znani i uwielbiani od lat bohaterowie z Ericiem Cartmanem na czele. Z całą pewnością cała rzesza graczy tęskniła wielce za nową produkcją w tym uniwersum i oto jest. To znaczy będzie - już w przyszłym roku.

Podczas eventu THQ Nordic Digital Showcase zapowiedziano grę South Park: Snow Day! Produkcja będzie nieco inna niż dwie poprzednie, ale można oczekiwać, że zapewni nam nie mniej frajdy.

South Park: Snow Day!, bo tak nazwano nowe przygody ferajny z Miasteczka South Park, nie będzie jednak kolejnym turowym erpegiem z widokiem 2D, a grą wieloosobową (do 4 osób) z widokiem 3D. Za tytuł nie będzie już także odpowiadać Ubisoft, a studio Question Games pod opieką wydawcy THQ Nordic. Myślę jednak, że nie ma się o co martwić i rubasznego humoru w nowej odsłonie nie zabraknie, jako że nad całym projektem pieczę sprawuje także South Park Digital Studios. W grze na pewno będzie więc czuć niepowtarzalnego ducha tego uniwersum.

Jaką przygodę przeżyjemy tym razem wraz z Cartmanem i spółką? W South Park: Snow Day! zabawa zacznie się od dnia wolnego od szkoły. Wolne będzie zaś konsekwencją mocnych opadów śniegu. Jeśli jeszcze pamiętacie swoje dziecięce lata, to z pewnością wiecie, że dla Cartmana, Stana, Kyle’a, Kenny’ego i całej reszty niepoważnych młodzieńców taka śnieżyca to powód do wielkiej radości i... ponownego uratowania świata. Choć trailer nie pokazuje wiele i skupia się raczej na walce, to święcie wierzę, że gra będzie tak samo udana jak te, które wyszły spod klawiatur Ubisoftu i Obsidianu.

Źródło: THQ Nordic