South Park znów w innych rękach. Trzecią prześmiewczą grę RPG mają przygotować ludzie od pierwszego BioShocka

W 2014 roku w ręce graczy trafiła bardzo dobrze przyjęta, humorystyczna gra RPG pt. South Park: Kijek Prawdy (South Park: The Stick of Truth). Przygotowany przez studio Obsidian prześmiewczy erpeg wyszedł na tyle dobrze, że w trzy lata później fani marki otrzymali kolejną odsłonę serii. Tym razem grę zatytułowaną jako South Park: The Fractured But Whole przygotował jednak już sam Ubisoft, który poprzednio był jedynie wydawcą. Najnowsze doniesienia sugerują, że nadciąga kolejny South Park i - jak nakazuje tradycja - przygotowany zostanie znów przez inne studio. Pytanie tylko, czy wyjdzie to produkcji na dobre, bo po przejęciu IP przez Ubisoft ostatnim razem, jakość gry pisząc kolokwialnie - nieco "siadła".

Kolejna gra w świecie South Park! Na to czekało wielu. Pytanie tylko czy studio Question Games dostarczy nam gry przynajmniej tak dobrej, jak uczynił to Obsidian oraz Ubisoft.

Gry South Park z 2014 i 2017 roku nie były może hitami na skalę wysokobudżetowych gier AAA, ale fani Catrmana i spółki przyjęli je bardzo dobrze. Gdy latem minionego roku w sieci pojawiły się informacje o tym, że animacja ta otrzyma kolejną 'egranizację', nie pozostało więc nic innego, jak tylko się cieszyć. Niestety niepokoić mogą dwie rzeczy. Okazuje się mianowicie, że nowy tytuł powstanie na bazie makiety 3D, a nie tak, jak dotąd 2D/2,5D, co może (ale nie musi) zmienić w pewnym sensie klimat gry. Po drugie, growy South Park 3 znów przygotuje inne studio.

Okazuje się, że nową odsłonę South Park przygotowuje mianowicie studio Question Games, złożone m.in. z twórców serii BioShock. Grą deweloperów z Question Games, której tytuł możecie kojarzyć jest także The Blackout Club - nietypowy, pierwszoosobowy horror dedykowany zabawie w kooperacji. Tytuł ów nie otrzymał niestety zbyt pochlebnych ocen (zaledwie przyzwoite), co dodatkowo każe martwić się o nowego South Parka. Póki co, zostawmy jednak może zmartwienia na później, bowiem South Park 3 nie pojawi się raczej zbyt szybko. Studio Question Games poszukuje mianowicie dopiero osób do prac nad grą.

