Rainbow Six Extraction – ujawniono wymagania dla PC. Do gry w rozdzielczości 4K wymagana absolutnie topowa konfiguracja

Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction (początkowo znane jako Quarantine lub Parasite) to kolejna poboczna przygoda w świecie taktycznych strzelanek sygnowanych nazwiskiem Toma Clancy'ego. Po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z sieciową kooperacją (do trzech graczy), z tą jednak różnicą, że utrzymaną w konwencji survival horroru. Gra zadebiutuje na pecetach oraz konsolach Sony i Microsoftu minionej i nowej generacji już 20 stycznia. Ubisoft zdecydował więc, że to już najwyższy czas, aby opublikować systemowe wymagania gry. Okazuje się, że są dość rozsądne. Do zabawy w Full HD przy niskich ustawieniach graficznych wystarczy nam bowiem karta graficzna NVIDIA GTX 960 oraz 8 GB pamięci RAM.

Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction zadebiutuje już 20 stycznia 2022 r. Ubisoft udostępnił właśnie tabelę z wymaganiami systemowymi dla PC.

W fabule gry Rainbow Six: Extraction pojawi się mutujący pasożyt, który trafił na Ziemię wraz z rozbiciem się meteorytu. Tytuł zaoferuje 12 proceduralnie generowanych map z różnymi wyzwaniami. Nie każdy będzie więc zadowolony, bo w Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction nie odnajdziemy w zasadzie pełnoprawnej kampanii, a wszystko co w grze będziemy robić, sprowadza się do odszukiwania poszlak o pasożycie, celem uzupełniania specjalnego kodeksu.

Zadowoleni powinni być jednak właściciele nieco słabszych komputerów, bowiem by uruchomić grę w rozdzielczości Full HD wystarczy, że będziemy dysponować procesorem Inter Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200, kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD RX 560 oraz 8 GB pamięci RAM. Jeśli jednak zapragniemy "wycisnąć" z gry ostatnie soki, to potrzebować będziemy już absolutnie topowej konfiguracji, o czym przekonacie się w tabeli umieszczonej poniżej.

NIskie ustawienia graficzne / 1080p Wysokie ustawienia graficzne / 1080p Wysokie ustawienia graficzne / 1440p Ultra ustawienia graficzne / 2160p Procesor Intel Core i5-4460 /

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-4790 /

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-8400 /

AMD Ryzen 5 2300X Intel Core i9-9900K /

AMD Ryzen 7 3700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB /

AMD RX 560 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB /

AMD RX 580 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB /

AMD RX 5600XT 6 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB /

AMD RX 6800XT 16 GB Pamięć RAM 8 GB (Dual-channel) 16 GB (Dual-channel) System Windows 10 Windows 10/11 Miejsce na dysku 85 GB 85 GB (+ 9 GB tekstury HD)

Źródło: Ubisoft