Premiery gier na styczeń 2022. W co zagrać? Debiutuje Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction oraz God of War na PC

Data premiery Tytuł Gatunek Single- / Multiplayer Platforma

4.1.2022 Deep Rock Galactic Akcja SP/MP PS4

5.1.2022 McDroid Akcja SP Switch

10.1.2022 Super Meat Boy Forever Zręcznościowe SP PC

12.1.2022 Monster Hunter: Rise RPG SP/MP PC

13.1.2022 Astroneer Przygodowe SP/MP Switch

Mushroom Wars 2 Strategiczne SP/MP PS4, XONE

Nova-111 Przygodowe SP Switch

The Anacrusis Akcja SP/MP PC, XONE, XSX

The Kids We Were: Complete Edition Przygodowe SP PC

14.1.2022 GearCity Strategiczne SP PC

God of War Akcja SP PC

Supraland: Six Inches Under Akcja SP PC

20.1.2022 Blackwind Akcja SP/MP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX

Expeditions: Rome RPG SP PC

Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction Akcja SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX

Windjammers 2 Sportowe SP/MP PC, PS4, XONE, Switch, PS5

26.1.2022 Diplomacy is Not an Option Strategiczne SP PC (early access)

27.1.2022 Circuit Superstars Wyścigi SP/MP PS4

Ghostrunner: Project_Hel Akcja SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 Akcja SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX

Rugby 22 Sportowe SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX

Wanderer Przygodowe SP PC, PS4

28.1.2022 Pokemon Legends: Arceus RPG SP Switch

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth Akcja SP Switch