W co zagrać w czasie świąt? Oto 10 ciekawych gier akcji na PC z 2021 roku, które przejdziesz w mniej niż 10 godzin

Rok 2021 chyli się ku końcowi i z pewnością dla wielu był on kolejnym rokiem w szalonym pędzie. Ostatnie 12 miesięcy obrodziło całkiem sporą liczbą niezłych gier z różnych gatunków i dla wielu graczy jedynie okresy takie jak ten, okołoświąteczny, pozwolą na nadrobienie swojej "kupki wstydu". Mamy więc dla Was krótki cykl artykułów, który powinien pomóc w decyzji odnośnie tego, w co zagrać. W cyklu tym celowo nie znajdą się gry-tasiemce zabierające dziesiątki, czy nawet setki godzin, a tytuły, które można przejść w dwa, trzy, maksymalnie cztery mroźne wieczory. Kilka dni temu oddaliśmy w Wasze ręce listę z grami przygodowymi, dziś przyszła pora pogrzebać w ciekawych, ale nieprzesadnie długich grach akcji.

Autor: Ewelina Stój

Jak zauważyliśmy w ostatnim już wpisie z przygodówkami (klik), obecny miks gatunków sprawia, że trudno jest wyłonić gry czysto logiczne, czy czysto strategiczne. Zdaje się jednak, że największy miszmasz stanowią gry akcji. W zasadzie jednym z pewników przy określaniu tego gatunku jest fakt, że gry takowe kładą nacisk przede wszystkim na czas reakcji oraz wyzwania fizyczne, w tym koordynację wzrok-ręka. Znajdziemy tu więc zarówno bijatyki, strzelanki jak i gry platformowe i to bez różnicy, czy cechują się one widokiem FPP, TPP, top-down czy jeszcze innym. W grach akcji wcielamy się więc w bohatera, którym poruszamy się po kolejnych poziomach, zbieramy przedmioty, omijamy przeszkody oraz walczymy z wrogami za pomocą broni i innych narzędzi.

Nie samymi grami AAA człowiek żyje, zwłaszcza gdy na granie ma niewiele czasu. Dlatego też niniejsza lista zawiera przegląd bardzo dobrze przyjętych gier akcji, które ukończymy maksymalnie w 10 h, a które wydano w tym roku.

W grach takich nie brakuje także bossów, a fabuła zepchnięta jest niekiedy na dalszy plan. Dziś za typowych przedstawicieli gier akcji uznaje się takie tytuły jak seria Call of Duty, Grand Theft Auto czy Dying Light, choć w produkcjach tych nie brakuje naleciałości i z innych gatunków. Na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku za gry akcji uznawało się gry z dużą ilością elementów zręcznościowych, na przodzie z grami arcade (np. Space Invaders). I choć dziś w skład gatunku gier akcji wchodzi o wiele więcej sub-gatunków, to elementy takie jak poziomy, konkretne umiejętności bohatera, pasek zdrowia czy zdobywanie punktów zostały z nami do dziś.

Space Invaders otrzymało do tej pory dziesiątki nowych odsłon, nawet na smartfony

Grami akcji nie są więc (jak się niekiedy sądzi) wyłącznie strzelanki. Do gier akcji zaliczymy także bijatyki, platformówki, side scrollery, gry typu beat'em up oraz hack'n'slash. A do tego cała masa hybryd - przygodowe gry akcji, gry akcji z elementami RPG, sieciowe gry MOBA, gry battle royale czy survivale. Wyłonienie dziesięciu takich gier, które zadebiutowały w mijającym roku, i które można przejść w czasie do 10 godzin nie będzie więc łatwe. Trzeba więc chwycić się jeszcze kilku wspólnych mianowników. A będą nimi: wartościowość gry (aby po przejściu można było jeszcze długo o niej pamiętać), możliwie ciekawa fabuła oraz wysokie noty graczy oraz recenzentów.

Również Cyberpunk 2077 to gra akcji, choć wywodząca się z kręgów RPG