W co zagrać w czasie świąt? Oto 10 gier przygodowych na PC z 2021 roku, które przejdziesz w mniej niż 10 godzin

Rok 2021 chyli się ku końcowi i z pewnością dla wielu był kolejnym rokiem w szalonym pędzie. Ostatnie 12 miesięcy obrodziło całkiem sporą liczbą niezłych gier z różnych gatunków i dla wielu graczy jedynie okresy takie jak ten, okołoświąteczny, pozwolą na nadrobienie swojej "kupki wstydu". Mamy więc dla Was krótki cykl artykułów, który powinien pomóc w decyzji odnośnie tego, w co zagrać. W cyklu tym celowo nie znajdą się gry-tasiemce zabierające dziesiątki, czy nawet setki godzin, a tytuły, które można przejść w dwa, trzy, maksymalnie cztery, mroźne wieczory. W pierwszym rzucie - szeroko rozumiane gry przygodowe, a więc point'n'clicki, przygodowe gry akcji oraz tzw. symulatory chodzenia ;).

Autor: Ewelina Stój

Przez gry przygodowe rozumie się takie produkcje, w których gracz odgrywa rolę protagonisty w opowieści, której postęp wyznacza eksploracja świata przedstawionego oraz rozwiązywanie różnorakich zagadek. Choć dziś gry przygodowe stanowią gatunek dość niszowy, to na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku to właśnie one uznawane były za jeden z najbardziej rozwiniętych technicznie gatunków. Nieco inaczej wygląda sprawa popularności przygodówek w Azji, gdzie klasyczne przygodówki przeistoczyły się w tzw. powieści wizualne (visual novels). W samej tylko Japonii około 70% gier wydawanych na PC stanowią właśnie produkcje z gatunku visual novel.

Gra przygodowa w sam raz na kilka świątecznych wieczorów? Oto 10 najciekawszych propozycji z 2021 roku. Miejcie jednak na uwadze, że przygodówki tworzone są dziś przez mniejsze studia, co oznacza, że nie uświadczymy tu zapierającej dech grafiki, ale wyjątkowych historii już tak.

Wracając jednak jeszcze na chwilę do historii, to najstarszą odmianą gatunkową gier przygodowych jest bez wątpienia tak zwana tekstowa gra przygodowa, której zasady z pewnością pamiętają starsi czytelnicy naszego serwisu. Obsługa przygodowych gier tekstowych polegała na czytaniu tekstu wyświetlanego na ekranie oraz wpisywaniu określonych komend umożliwiających poruszanie się gracza bądź wykonywanie przezeń akcji.

Od czasu gier tekstowych, przygodówki przebyły długą drogę. Ewoluowały w hybrydy tekstu i grafiki (np. Mystery House z 1980 r. - screen powyżej), point'and'clicki (The Secret of Monkey Island z 1990 r. - screen poniżej), aż po wspomniane powieści wizualne bazujące często na anime. Obecnie, jako o przygodówkach mówi się także w przypadku przygodowych gier akcji takich jak The Last Of Us. Trzeba też pamiętać, że sporo gier ostatnich lat coraz trudniej jest jednoznacznie skategoryzować, stąd przygodówka może zawierać coś i z erpega, i z survivalu. Uściśliwszy pokrótce czym jest gra przygodowa, zapraszamy już na przegląd 10 gier tego gatunku, po które warto sięgnąć w leniwe, świąteczne wieczory.