MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction - nowy laptop do gier z Intel Alder Lake, GeForce RTX 3070 Ti i motywem z gry Ubisoftu

Już za około dwa tygodnie rozpoczną się targi CES w Las Vegas. Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w branży spodziewamy się przynajmniej kilku nowych zapowiedzi od czołowych firm z branży komputerowej. Intel pokaże kolejne procesory Alder Lake-S, a także najmocniejsze jednostki Alder Lake-H dla notebooków. AMD zamierza zaprezentować desktopowe procesory Vermeer (Zen 3) z pamięcią 3D V-Cache, a także nową generację mobilnych APU - Rembrandt. NVIDIA z kolei przygotowuje się do prezentacji kolejnych kart graficznych Ampere - GeForce RTX 3050 oraz RTX 3090 Ti w desktopach, a także GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU oraz GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU na rynku notebooków. Partnerzy firm z pewnością pokażą najnowsze laptopy, zarówno do gier jak i do kreatywnej pracy. Do sieci przedostały się właśnie informacje o odświeżonej linii notebooków MSI Crosshair 15 oraz Crosshair 17, a także limitowanej wersji, przygotowanej z myślą o zbliżającym się debiucie gry Rainbow Six Extraction.

Niestety na razie powyższe ujęcie jest jedynym, który ukazuje nową wersję laptopa MSI Crosshair 15 w limitowanej edycji Rainbow Six Extraction. Sprzęt zaoferuje czarno-żółtą kolorystykę z nadrukowanymi elementami w kolorach czarnym, żółtym oraz niebieskim, które mają bezpośrednio nawiązywać do nadchodzącej produkcji Ubisoftu. Można także zwrócić uwagę, iż klawisze WSAD mają kolor żółty, a nadruki na nich są koloru czarnego. Oprócz limitowanej wersji MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction, do oferty dołączą także nowe wersje Crosshair 15 oraz Crosshair 17. Będą one wyposażone w procesory Intel Alder Lake-H oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000.

Według portalu VideoCardz, wszystkie trzy modele laptopów zaoferują maksymalnie układ Intel Core i9 12. generacji, który byłby wyposażony w 14 rdzeni z obsługą 20 wątków. W najdroższym wariancie znajdzie się karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti z 8 GB pamięci GDDR6. Niestety TGP karty w tym konkretnym sprzęcie nie jest jeszcze znane. MSI Crosshair 15 (2022) otrzyma 15-calowy ekran WQHD o odświeżaniu 165 Hz, z kolei 17-calowy wariant będzie miał do dyspozycji matrycę Full HD z odświeżaniem na poziomie maksymalnie 360 Hz. Ujawniona dotychczas specyfikacja znajduje się także w poniższej tabeli.

Specyfikacja MSI Crosshair 15 (wraz z edycją Rainbow Six Extraction) MSI Crosshair 17 Procesor Intel Alder Lake-H

Do Intel Core i9 12. generacji

14 rdzeni/20 wątków Intel Alder Lake-H

Do Intel Core i9 12. generacji

14 rdzeni/20 wątków Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU

8 GB GDDR6 Do NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU

8 GB GDDR6 Ekran 15,6" IPS 2560x1440 pikseli

165 Hz, 100% DCI-P3 17,3" IPS 1920x1080 pikeli

Do 360 Hz, 100% sRGB Akumulator Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 90 Wh

lub

Litowo-polimerowy, 3-komorowy, 53,5 Wh Litowo-polimerowy, 4-komorowy, 90 Wh

lub

Litowo-polimerowy, 3-komorowy, 53,5 Wh Zasilacz 240 W 240 W Waga 2,25 kg 2,6 kg System Windows 11 Home Windows 11 Home

