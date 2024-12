Wiedźmin: Oficjalna księga kucharska - miłośnicy gotowania będą mogli kupić wyjątkową pozycję z uniwersum

Na podstawie Wiedźmina, a więc serii stworzonej przez Andrzeja Sapkowskiego, powstało do tej pory mnóstwo różnych adaptacji: zarówno w świecie gier wideo, jak i tym filmowym. Oczywiście jest to tylko część pozycji, wszak mamy także dostęp do bardziej namacalnych form rozrywki, jak choćby gier planszowych. Aby jeszcze bardziej urozmaicić całe uniwersum, stworzono książkę kucharską, która oprócz samych przepisów zawiera krótkie opowieści kulinarne.

Fani serii Wiedźmin oprócz wszelkiego rodzaju adaptacji doczekali się także oficjalnej książki kucharskiej. Skierowana jest ona rzecz jasna do osób, które z zamiłowaniem podchodzą do przygotowywania posiłków.

Książka kucharska powstała dzięki współpracy studia CD Projekt RED z Nerd's Kitchen Creations, z kolei wydawcą został Znak. Wiedźmin: Oficjalna księga kucharska to książka autorstwa dwóch kobiet, które na co dzień zajmują się tworzeniem blogów kulinarnych (Nerd's Kitchen, a także Witcher Kitchen) - są nimi Anita Sarna oraz Karolina Kupiecka. Znajdziemy w niej 80 przepisów, które są oczywiście inspirowane światem Wiedźmina. Książka liczy sobie 256 stron i posiada twardą okładkę. Na samym początku umieszczono przedmowę autora sagi o Geralcie z Rivii, a więc Andrzeja Sapkowskiego.

Każdy z przepisów, jaki znalazł się w tym wydaniu, jest najpierw poprzedzony specjalną opowieścią kulinarną, aby jeszcze bardziej dodać całości oryginalnego klimatu. Książka jest już dostępna do kupienia w wielu księgarniach, a także na stronie internetowej wydawnictwa Znak. Cena zakupu to w tym momencie 90,99 zł. Jeśli z jakiegoś powodu chcielibyśmy nabyć książkę w języku angielskim, to również będzie taka możliwość - w tym wypadku możemy skierować się do serwisu Amazon (wydawca to Penguin Random House). Dostępne przekłady będą obejmować kilka języków: węgierski, słowacki, ukraiński, niemiecki, francuski i hiszpański.

