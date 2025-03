Wiedźmin: Edycja Rozszerzona i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów z aktualizacją dodającą wsparcie dla systemu macOS Ventura

System operacyjny Windows pozostaje ciągle królem w kwestii wsparcia dla gier. Co prawda, coraz więcej tytułów działa bezproblemowo także na Linuksie czy macOS, ale natywne wersje większych produkcji na te systemy to wciąż rzadkość. Gry Wiedźmin: Edycja Rozszerzona i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów doczekały się ostatnio oficjalnych aktualizacji, które pozwalają na rozgrywkę posiadaczom komputerów Apple z procesorami M1 i M2 oraz systemem macOS Ventura.

Informacja dotycząca aktualizacji pojawiła się na oficjalnych profilach serii Wiedźmin w mediach społecznościowych (w tym portalu X). Dzięki poprawce możliwa jest bezproblemowa rozgrywka w dwie pierwsze części gry na systemie operacyjnym macOS Ventura (obecna wersja 13.6.2). Dodano także pełne wsparcie dla procesorów M1 i M2, więc posiadacze Macbooków z tymi jednostkami również mogą wreszcie cieszyć się starszymi odsłonami Wiedźmina. Użytkownicy macOS 10.15 oraz wcześniejszych OS X będą musieli pozostać przy dotychczasowej wersji gry.

The Witcher: Enhanced Edition and The Witcher 2: Assassins of Kings have just received an update on Steam, GOG and AppStore that adds support for Apple silicon M1, M2, and macOS Ventura!



Enjoy The Witcher on your Macs! pic.twitter.com/WhzzF7CTKe