Wiedźmin 3: Dziki Gon - CD Projekt Red pracuje nad edytorem modów. Będzie można przygotowywać własne przygody w grze

Dobra passa CD Projektu powróciła - i wygląda na to, że nie odwróci się od nich przynajmniej przez jakiś czas. W głównej mierze dzieje się tak dzięki bardzo udanemu odbiciu się po wpadkach związanych z Cyberpunkiem. Phantom Liberty zebrało na ogół bardzo dobre oceny, a wespół z aktualizacją 2.0 gra wreszcie wygląda mniej więcej tak, jak powinna na premierę. Ale nie należy też zapominać o trzecim Wiedźminie, który dostanie w najbliższym czasie ciekawą nowość.

Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma w przyszłym roku specjalny edytor, który pozwoli graczom tworzyć własne historie.

Redzi nie próżnują i ogłosili bardzo atrakcyjną nowość. Chodzi o edytor modów pozwalający posiadaczom pecetowych wersji na przedłużenie przygody w uniwersum. "Ten edytor to przerobiona wersja edytora REDengine 3, w którym stworzyliśmy Wiedźmina 3 — pozwoli Wam on tworzyć własne przygody w grze, zarówno od zera jak i poprzez przerabianie istniejących zadań i materiałów". Na razie nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych większych szczegółów, ale edytor pojawi się w przyszłym roku i oczywiście dostępny będzie za darmo.

To całkiem istotna nowość - zwłaszcza, że będzie szedł w parze z next-genową wersją, która choć w szczególności na premierę przechodziła spore problemy związane z wydajnością, dała wielu osobom motywację do ponownego zagłębienia się w najlepszy jak dotąd tytuł ze stajni CD Projekt Red. Tym samym jeżeli zostanie to odpowiednio wprowadzone, wydatnie umili nam oczekiwanie na kolejną grę z wiedźmińskiego uniwersum, na którą polscy deweloperzy powinni wręcz poświęcić jak najwięcej czasu, by nie było większych problemów.

Źródło: CD Projekt Red