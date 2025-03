SMIC przygotowuje się do produkcji chipów w procesie technologicznym 5 nm. Głównym klientem ma być Huawei

Choć chiński potencjał w zakresie produkcji chipów znacząco ograniczają amerykańskie sankcje, to tamtejsze firmy starają się nadrobić opóźnienie względem technologicznych liderów. Osiągnięcie poziomu zaawansowania produkcji, którym charakteryzuje się choćby tajwański TSMC, nie będzie możliwe w bliskiej przyszłości. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że SMIC może jeszcze w tym roku rozpocząć produkcję chipów w procesie klasy 5 nm.

Huawei będzie głównym klientem procesu technologicznego 5 nm firmy SMIC. Produkcja ma wystartować jeszcze w tym roku, choć nie brakuje problemów z kosztami i niezadowalającym uzyskiem.

Oryginalne doniesienia na ten temat pochodzą z serwisu Financial Times. Strona cytuje przy tym dwa dobrze poinformowane źródła. Można zatem przypuszczać, że wiarygodność informacji jest wysoka. Według nich firma SMIC przygotowała już w Szanghaju linie produkcyjne dla procesu technologicznego 5 nm. Głównym klientem będzie inne znane chińskie przedsiębiorstwo, czyli Huawei. Proces ten nie jest oczywiście bezpośrednim odpowiednikiem porównywalnego procesu technologicznego wykorzystywanego przez podmioty zachodnie. Zamiast litografii EUV (Extreme UltraViolet) wykorzystana zostanie litografia DUV (Deep UltraViolet). Wynika to naturalnie z braku dostępu do odpowiednich narzędzi, których pozyskanie utrudniają sankcje.

Pod dużym znakiem zapytania pozostaje to, czy chipy wykonane w omawianym procesie będą w stanie nawiązać równorzędną walkę na płaszczyźnie wydajności oraz efektywności zasilania z porównywalnymi procesami firm zachodnich. Można w to powątpiewać, ale według niektórych ekspertów będzie to znaczący krok naprzód w produkcji rozwiązań przeznaczonych do smartfonów Huawei. W procesie tym mają być produkowane zintegrowane chipy Kirin firmy HiSilicon (która należy w pełni do Huawei), a także rozwiązanie dedykowane sztucznej inteligencji, czyli przypuszczalnie Ascend 920. Problemami będą z kolei koszty, które są kilkadziesiąt procent wyższe niż w przypadku porównywalnych procesów TSMC, a także niezadowalający uzysk.

Źródło: Tom's Hardware