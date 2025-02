NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz RTX 4080 Laptop GPU jako desktopowe karty w Chinach. Dawna moda powraca

Chiny są dość specyficznym rynkiem, który często rządzi się swoimi prawami. W szczególności można to zauważyć, kiedy spojrzymy na ofertę kart graficznych, które oferowane są na chińskich platformach. Swego czasu mogliśmy na nich nabyć mobilne układy NVIDIA GeForce RTX z serii 20 i 30 (Laptop GPU), które sprzedawano w formie desktopowych kart graficznych. Teraz sytuacja jest niemalże taka sama, aczkolwiek wykorzystano nowsze jednostki NVIDII.

Na chińskim rynku oferowane są karty graficzne "RTX 4080M" i "RTX 4090M", które opierają się na mobilnych układach stosowanych w laptopach. Można nabyć je taniej, natomiast rozwiązanie nie jest wolne od wad.

Taka sytuacja nie powinna dziś nikogo dziwić, gdyż w Chinach do tej pory dość często mogliśmy spotkać się z podobnymi rozwiązaniami. Aktualnie cała uwaga "producentów" skupiona jest na dwóch układach, które znane są z laptopów dla graczy, a mianowicie NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU i RTX 4090 Laptop GPU. Sprzedawane są one analogicznie pod nazwami "RTX 4080M" i "RTX 4090M". Ich konstrukcje są całkiem proste i opierają się na dwóch wentylatorach. Do kupna zachęcają przede wszystkim ich ceny, wszak kwoty zakupu "RTX 4080M" oscylują w zakresie od 420 do 560 dolarów. Z kolei wydajność tego wariantu plasuje się pomiędzy kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 a RTX 4070 Ti. Trochę gorzej sytuacja wygląda w przypadku "RTX 4090M", ponieważ w internecie znalazła się na ten moment tylko jedna oferta z mocno zawyżoną ceną - zapewne z czasem ulegnie to zmianie.

Spoglądając na poniższe tabele, łatwo można zauważyć, że obie omawiane edycje układów "Laptop GPU" są nieco okrojone w porównaniu z ich desktopowymi odpowiednikami. Oczywiście głównym ograniczeniem będzie tu pobór mocy, który ustalono na 175 W. W praktyce takie zmodyfikowane karty graficzne okazują się problematyczne, choćby ze względu na aspekt odpowiednich sterowników. Sporo użytkowników już informuje o nieprawidłowym działaniu takich rozwiązań. Na dodatek na rynku jest wiele modeli kart graficznych, które sprzedawane są pod innymi oznaczeniami (zazwyczaj droższych układów graficznych), natomiast na ich pokładzie znajdują się zupełnie inne procesory graficzne. Nie warto ryzykować, ani nawet zastanawiać się nad zakupem takich jednostek.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102-300 AD103-300 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld Powierzchnia 609 mm² 379 mm² Bloki SM 128 76 Jednostki SP 16384 9728 Moc FP32 82,58 TFLOPS 48,74 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 Jednostki ROP 176 112 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,5 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit Przepustowość Do 1008 GB/s Do 716,8 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W TDP (Max) 660 W 516 W Obsługa DLSS 3 z FG Tak Tak

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103 AD104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Powierzchnia 379 mm² 294 mm² Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld Bloki SM 76 58 Jednostki SP 9728 7424 Jednostki TMU 304 232 Jednostki ROP 112 80 Jednostki RT 76 (3. gen) 58 (3. gen) Jednostki Tensor 304 (4. gen) 232 (4. gen) Taktowanie bazowe 1335 MHz 1290 MHz Taktowanie Boost 1695 MHz 1665 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 12 GB GDDR6 (do 18 Gbps) Szyna pamięci 256-bit 192-bit Przepustowość Do 576 GB/s Do 432 GB/s Obsługa DLSS 3 z FG Tak Tak Współczynnik TGP Do 175 W (150 W + 25 W Dynamic Boost) Do 175 W (150 W + 25 W Dynamic Boost)

Źródło: WCCFTech, VideoCardz