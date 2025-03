Silent Hill 2 Remake - nowa zapowiedź z klimatyczną ścieżką dźwiękową skupia się na prezentacji historii w grze

Bloober Team nie może na razie powiedzieć, że promocja ich być może najważniejszego jak dotąd projektu idzie płynnie. Ale nie ma co się też temu dziwić, gdy jakość sporej części materiałów pozostawia sporo do życzenia (z modelem twarzy pewnej postaci na czele), a takie elementy jak płynność rozgrywki także mają prawo niepokoić. Polskie studio miało zatem sporo pracy, a najnowszy materiał stara się zapewnić, że jest nadzieja na znaczący skok jakości na premierę.

W sieci pojawił się nowy zwiastun Silent Hill 2 Remake, koncentrujący się na fabularnej otoczce wyczekiwanej gry.

Zamieszanie związane z nową wersją kultowej historii miało miejsce jeszcze na początku tego roku, po pewnym State of Play. Jakiś czas po nim głos zabrali sami przedstawiciele ekipy z Krakowa, stwierdzając jakoby główną winę ponosiło Konami, eksponując rzekomo zawartość z wczesnych buildów (wypowiedź została szybko usunięta). W międzyczasie dostaliśmy też choćby dłuższy gameplay, a teraz udostępniono story trailer październikowego hitu. I trzeba przyznać, że właśnie on wygląda najciekawiej, przynajmniej pod kątem samego nastroju:

Oczywiście taki materiał w żaden sposób nie pokaże, czy sama rozgrywka w remake'u Silent Hill 2 będzie trzymała poziom, niemniej jednak da się w nim poczuć niepokojący klimat znany z oryginału. Na pewno pomaga w tym motyw. Legendarny Akira Yamaoka powraca, a akurat on znany jest z trzymania stabilnego, bardzo wysokiego poziomu. Ponadto modele postaci zdają się być wyraźnie poprawione. Cóż, do początku października zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne do tego czasu dostaniemy jeszcze co najmniej jeden gameplay trailer.

Źródło: Silent Hill (Youtube)