Silent Hill 2 Remake - Bloober Team odniosło się do krytyki trailera ze State of Play. Miał on nie oddawać ducha gry

Pod koniec zeszłego miesiąca miało miejsce pierwsze w tym roku State of Play, na którym zaprezentowano kilka nadchodzących hitów. Do najbardziej wyczekiwanych należał remake drugiej części Silent Hilla, powierzony polskiemu zespołowi Bloober Team. Ostatecznie materiał rozczarował lwią część odbiorców, nade wszystko ukazując niezwykle toporne fragmenty gameplayu i niedopracowaną szatę graficzną. I cóż, krytyka spadła oczywiście na krakowskie studio.

Prezes studia Bloober Team odpowiedział na krytykę w sprawie trailera Silent Hill 2 Remake. W usuniętym już wywiadzie podkreślił, że jego zespół nie odpowiadał za montowanie go, tylko wydające grę Konami.

W trakcie pisania tego newsa rzeczony wywiad został usunięty z należącego do Telewizji Biznesowej Sp z o.o. kanału Youtube Inwestorzy TV. Udało nam się skontaktować z Tymoteuszem Nowakiem, redaktorem naczelnym Telewizji Biznesowej, który w odpowiedzi wysłał następujące oświadczenie: "We wtorek 6 lutego na antenie Telewizji Biznesowej w ramach programu „Poranek z Rynkami” trwającym na żywo od godziny 8:00-11:00, gościem programu o 10:15 był Prezes Zarządu spółki Bloober Team SA - Piotr Babieno. Udzielony został obszerny komentarz odnoszący się to opublikowanego, przez wydawcę gry Silent Hill 2 Remake - KONAMI, Combat Trailera, który jest elementem strategii marketingowej poprzedzającej premierę samej gry. W materiale przedstawione zostało stanowisko spółki oraz wskazanie, że komunikacją jak i samą produkcją trailera zajmuje się wydawca gry Silent Hill 2 Remake - KONAMI. Wywiad następnie został zamieszczony na platformie YouTube, na kanale Inwestorzy TV w cyklu „Ze Spółek”. Komentarz został udzielony po analizie trailera w programie „Gaming na Giełdzie” .W dniu 13.02, w godzinach wieczornych, materiał na prośbę spółki Bloober Team został usunięty. Spółka zastrzegła podawanie przyczyny swojej decyzji. Redakcja Telewizji Biznesowej przychyliła się do prośby spółki o dalsze nie emitowanie komentarza udzielonego przez Piotra Babieno."

Kto zdążył obejrzeć wspomniany szybko usunięty materiał, mógł posłuchać, jak Babieno uzasadniał, iż zwiastun nie oddawał ducha gry. Z jego wypowiedzi wynikało, że został zmontowany z nieco starszych buildów. Bloober Team ma pracować nad tym, by remake oddawał atmosferę oryginału. Co więcej, zapewniał, że osoby, które oglądały aktualny gameplay, były bardzo usatysfakcjonowane, a Silent Hill 2 w nowym wydaniu ma optymalnie wykorzystywać Unreal Engine 5. Cóż, wygląda na to, że musimy po prostu zaczekać, aż w sieci pojawią się kolejne materiały o jakości potwierdzającej słowa prezesa studia z Krakowa.

