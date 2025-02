Silent Hill 2 Remake od Bloober Team z pierwszym zwiastunem rozgrywki. Prezent dla fanów w postaci The Short Message

Krakowski zespół cierpliwie pracuje nad odświeżoną wersją legendarnego survival horroru. Choć odpowiedzialni są już za kilka uznanych projektów wchodzących w obręb tego gatunku, obecny projekt bez wątpienia będzie najgłośniejszy i niezależnie od jakości wykonania nie przejdzie bez echa. Dopiero teraz, gdy Sony zorganizowało pierwsze w tym roku State of Play, otrzymaliśmy szansę na przyjrzenie się czemuś konkretnemu.

Pojawił się pierwszy gameplay trailer Silent Hill 2 Remake, dzięki czemu możemy rzucić okiem na kilka kadrów z gry. Przy okazji posiadacze konsol PS5 mogą za darmo ograć Silent Hill: The Short Message.

Jeśli ktoś liczył przy okazji na ogłoszenie daty premiery, srogo się rozczaruje, bo po niej ani śladu. Bloober Team pochwaliło się za to fragmentami rozgrywki. I cóż, pomimo szczerych chęci naprawdę trudno jest się tutaj czymś zachwycać - zwłaszcza po zeszłorocznym remake'u Resident Evil 4. Szata graficzna nie jest na pewno najgorsza, ale daleko jej również do wprawiania w zachwyt, a animacje chodzenia czy walki wyglądają niestety dosyć drętwo, przez co na tle kilku innych trailerów ze State of Play to dość biedna demonstracja. Ale przynajmniej po jej obejrzeniu możemy się domyślać, dlaczego polskie studio nie poinformowało, kiedy wejdzie z tym na rynek.

Kto odczuwa niedosyt gameplayem, może sobie przynajmniej sprawdzić małą niespodziankę od Konami. Już wcześniej pojawiły się pogłoski związane z powstawaniem Silent Hill: The Short Message, a w trakcie State of Play w pełni się potwierdziły. To historia niejakiej Anity - dziewczyny kierującej się wiadomościami od swojej przyjaciółki, co naprowadziło ją do apartamentowca cieszącego się złą sławą. Na miejscu musi rozwiązać pewną tajemnicę, natykając się przy tym na prawdziwe koszmary. The Short Message ma poruszyć wiele współczesnych problemów, w tym samookaleczeń czy samobójstw. Nie ma co spodziewać się nie wiadomo jakiej rewelacji - ot, survival horror na kilka godzin, który już teraz może być dodany do naszej biblioteki.

