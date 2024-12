Silent Hill 2 Remake jest w dobrych rękach, jednak Bloober Team wciąż potrzebuje czasu na dokończenie gry

Silent Hill 2 Remake został ogłoszony ponad rok temu. To właśnie w październiku 2022 roku firma Konami potwierdziła, iż polskie studio Bloober Team przygotowuje całkowicie odświeżoną przygodę, która trafi na PC oraz konsolę PlayStation 5. Krakowskie studio już dawno temu potwierdziło, iż główne prace nad horrorem dobiegły końca. Mimo to do dzisiaj nie ogłoszono ani daty premiery, ani nie pokazano nawet krótkiego fragmentu rozgrywki. Twórcy z Bloober Team postanowili zareagować na ostatnie doniesienia.

Studio Bloober Team w komunikacie prasowym potwierdziło, iż nadal opracowują Silent Hill 2 Remake, a proces twórczy odbywa się w sposób zgodny z założonym harmonogramem. Za oficjalne komunikaty dotyczące ogłoszenia daty premiery lub pokazu rozgrywki odpowiada jednak bezpośrednio firma Konami.

Wielu graczy zapewne było niespokojnych przez długi okres milczenia w temacie Silent Hill 2 Remake. Wygląda jednak na to, że Bloober Team faktycznie nie odpowiada za kwestię marketingu i to nie oni będą de facto prezentować nowe informacje na temat wyczekiwanego survival horroru. W oficjalnym komunikacie prasowym podkreślono jednak, że produkcja odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem. Jednocześnie uprasza się o odrobinę więcej cierpliwości w temacie gry. Wygląda na to, że studio obecnie dopieszcza Silent Hill 2 Remake i eliminuje wszystkie napotykane błędy.

W ostatnim zdaniu komunikatu jasno podkreślono, że za prezentację nowych informacji o grze, w tym materiałów z rozgrywki czy ujawnienia daty premiery, odpowiedzialność spoczywa na wydawcy jakim jest firma Konami. Nieoficjalnie mówi się, że Silent Hill 2 Remake zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale 2024 roku. Bloober Team opracowuje grę na silniku graficznym Unreal Engine 5, podobnie jak miało to miejsce w wydanym kilka miesięcy temu Layers of Fear.

Źródło: Bloober Team