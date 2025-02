Silent Hill 4: The Room na silniku Unreal Engine 5? Ten fanowski projekt pokazuje, jak obecnie mogłaby wyglądać gra

Obecnie czekamy na grę Silent Hill 2 Remake od polskiego studia Bloober Team, które współpracuje z japońskim Konami. Choć krakowskie studio praktycznie ukończyło grę (a przynajmniej tak można wywnioskować z publikowanych informacji), to Konami nadal milczy w temacie pełnej prezentacji gry oraz ujawnienia daty premiery. Wiemy natomiast, iż remake Silent Hill 2 powstał na silniku Unreal Engine 5. To samo narzędzie wykorzystał jeden z internautów do przygotowania fanowskiego projektu innej kultowej części - SIlent Hill 4: The Room.

Jak mógłby wyglądać Silent Hill 4: The Room na silniku Unreal Engine 5? Nowy fanowski projekt daje nam wgląd w taką wersję horroru.

Na kanale YouTube Maxima Dorokhova pojawiły się dwa materiały wideo prezentujące fanowski projekt gry Silent Hill 4: The Room, przeniesionej na silnik Unreal Engine 5. Wideo ograniczono wyłącznie do początkowej sekwencji w mieszkaniu, w którym znajduje się główny bohater Henry Townshend. Materiał charakteryzuje się przede wszystkim znacznie większą szczegółowością wszystkich przedmiotów i obiektów w mieszkaniu. Do tego dochodzą nieporównywalnie lepszej jakości tekstury oraz bogatsze oświetlenie. W wideo nie brakuje tak kultowych elementów jak chociażby zablokowane od wnętrza drzwi, w tajemniczy sposób zakneblowane przez łańcuchy.

Silent Hill 4: The Room to produkcja z gatunku surival horror, której premiera odbyła się w 2004 roku (w tym roku zatem minie jej okrągłe 20 lat) i była pierwszą produkcją w serii, w której zdecydowano się na wprowadzenie dwóch różnych kamer - pierwszoosobowej w pomieszczeniach oraz trzecioosobowej w pozostałych miejscach. Była to również ostatnia gra z serii, która odznaczała się w miarę wysokimi ocenami, zarówno od portali branżowych jak również i samych graczy. Choć obecnie Konami skupia się na Silent Hill 2 Remake oraz kilku nowych grach (Silent Hill F oraz Silent Hill Townfall), ale kto wie. Być może sukces odrestaurowanej wersji kultowej dwójki spowoduje, że Konami zechce przygotować także nową wersję popularnej czwórki. Obecnie oryginalne Silent Hill 4: The Room można kupić chociażby na platformie GOG.com, za niespełna 36 złotych.

