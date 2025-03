Silent Hill 2 Remake z obszernym gameplayem i datą premiery. W produkcję studia Bloober Team zagramy już niebawem

Silent Hill 2 to jeden z najlepszych survival horrorów w historii branży. Nie dziwi zatem decyzja firmy Konami, żeby przygotować remake tej produkcji. Nad takowym pracuje od dłuższego czasu polskie studio Bloober Team, znane z takich tytułów, jak Layers of Fear czy Observer. Prace nad grą dobiegają powoli końca. W związku z tym twórcy podzielili się obszernym gameplayem oraz datą, kiedy trafi ona na rynek. To kwestia zaledwie kilku miesięcy.

Silent Hill 2 Remake zadebiutuje na rynku 8 października bieżącego roku. Ujawniono też obszerny fragment rozgrywki oraz cenę gry na komputerach i konsolach PlayStation 5. Tanio niestety nie będzie.

Wypuszczony na przełomie stycznia i lutego trailer Silent Hill 2 Remake spotkał się z dosyć negatywnym odbiorem wśród graczy. Rozgrywka, którą mieliśmy okazję wtedy zobaczyć, była oceniana jako toporna. Twórcom oberwało się też za pełną niedoskonałości oprawę graficzną. Podczas wydarzenia State of Play zaprezentowano nowy trailer, a po nim kilkunastominutowy fragment rozgrywki z dzieła Bloober Team. Choć nie jest idealnie, bo oprawa graficzna ustępuje nieco tej, do której przyzwyczaiły nas remake’i Resident Evil firmy Capcom, to całość prezentuje się niezwykle klimatycznie. Widać, że to właśnie stworzenie niezwykle gęstej atmosfery było priorytetem dla polskiego studia. Pewne obawy może budzić z kolei optymalizacja, jednak przycięcia, które widać na materiale wideo, mogły równie dobrze pojawić się na etapie przechwytywania obrazu. Właściwa część zapisu rozgrywki rozpoczyna się w okolicach 11 minuty poniższego materiału.

Dla wielu graczy najistotniejsza będzie informacja dotycząca daty premiery Silent Hill 2 Remake. Jeśli nie dojdzie do jej przesunięcia, to w produkcję zagramy 8 października bieżącego roku. Tytuł trafi równocześnie na PC-ty i konsole PlayStation 5. Znamy też już polską cenę gry. Niestety trzeba przygotować się na znaczący wydatek. W przypadku komputerów wyniesie ona 324,99 zł. Wcześniejszy o dwa dni dostęp zapewni z kolei wydanie Digital Deluxe, które kosztuje 369,99 zł. Właściciele konsol PlayStation 5 zapłacą za podstawową wersję nieco mniej, bo 299 zł. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ jeszcze kilka lat temu to gry konsolowe były na premierę droższe od PC-towych. Niezależnie od tego, remake Silent Hill 2 został wyceniony jak pełnoprawna gra AAA. W praktyce może okazać się to błędną decyzją. Wystarczy przypomnieć, że wydany w zeszłym roku remake Resident Evil 4 zadebiutował na Steamie w cenie 269 zł.

Źródło: Silent Hill (YouTube), WCCFTech