Scorn na Xbox Series X – gra inspirowana twórczością H.R. Gigera

Podczas wczorajszej konferencji Inside Xbox firmy Microsoft zaprezentowano kilka interesujących gier. O niektórych, takich jak Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Assassin’s Creed: Valhalla czy DiRT 5, pisaliśmy na łamach serwisu PurePC, ale to wcale nie koniec intrygujących tytułów planowanych także z myślą o konsoli Xbox Series X. Uwagę przykuwa Scorn, niezwykle klimatyczny i mający wywoływać ciarki na plecach lub wręcz obrzydzenie horror FPP inspirowany twórczością H.R. Gigera, znanego przede wszystkim z zaprojektowania ksenomorfa z cyklu filmów Obcy (ang. Aliens), oraz polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego. Na konferencji pokazano zwiastun przedstawiający świat gry. Do sieci trafiły też nowe screeny. Co tak naprawdę wiemy o Scorn?

Scorn jawi się jako niezwykle klimatyczny pierwszoosobowy horror w przerażającym uniwersum, przy którego projektowaniu wzorowano się twórczością m.in. H.R. Gigera, twórcy postaci Obcego. Z okazji konferencji Inside Xbox udostępniono nowe screeny i zwiastun.

Świat przedstawiony w Scorn wydaje się na udostępnionych materiałach bardzo spójny i sprawia wrażenie żywego organizmu. Ma być on podzielony na obszary, z których każdy będzie miał strukturę labiryntu zamieszkiwanego przez dziwaczne stworzenia. Te nie zawsze będą wrogo nastawione do gracza i dostosują swoje reakcje do jego zachowania. W grze nie ma być żadnych tradycyjnych przerywników filmowych – opowie ona historię poprzez otoczenie. Eksploracja i element przetrwania w nietypowym środowisku będą odgrywać ważną rolę, ale podczas rozgrywki pojawi się również okazja, by skorzystać z „żywej” broni, oraz natrafimy na różnego rodzaju łamigłówki, często korzystając z tajemniczej technologii. Pod względem rozgrywki przywodzi na myśl między innymi grę science fiction SOMA od studia Frictional Games.

Za Scorn, które powstaje na silniku Unreal Engine 4, odpowiada serbskie studio niezależne Ebb Software, założone 2013 roku przez Ljubomira Peklara. Prace nad grą rozpoczęły się rok później, a dzięki funduszom od firmy Kowloon Nights i Humble Bundle oraz pieniądzom zebranym na platformie Kickstarter mogą nieprzerwanie od kilku dobrych lat zajmować się tym nietuzinkowym projektem, ale przed twórcami wciąż jeszcze sporo pracy. Na szczęście plany podzielenia zawartości gry na dwie części zostały porzucone.

Jest to możliwe przede wszystkim dzięki podjęciu współpracy z firmą Microsoft. Co więcej, gra ukaże się nie tylko na PC (Steam, GOG i sklep Windows), ale także na wyłączność Xbox Series X (wersja na inne platformy sprzętowe, w tym Xboksa One, nie jest przewidziana). Partnerstwo z koncernem z Redmond pozwoli twórcom na lepsze dopracowanie nadchodzącego horroru. Scorn ma działać na konsoli nowej generacji w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Niestety, data premiery wciąż nie została ujawniona. Spodziewamy się, że gra, przy której tworzeniu inspirowano się także twórczością takich autorów, jak Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Thomas Ligotti czy David Lynch, zawita po licznych obsuwach na rynek najwcześniej w 2021 roku. Studio Ebb Software przyznało, że ujawni datę wtedy, gdy będzie w stanie ją dotrzymać.

Źródło: Microsoft, Steam