Xbox Inside: nowe materiały z Assassin's Creed Valhalla oraz DiRT 5

Microsoft kilka dni zapowiedział nowe wydarzenie z cyklu Xbox Inside, na którym po raz pierwszy miały zostać zaprezentowane materiały pochodzące z nadchodzącej konsoli nowej generacji - Xbox Series X. Najprawdopodobniej grą, na którą większość osób czekało był Assassin's Creed Valhalla, ponieważ już w ubiegłym tygodniu zapowiedziano, że nowy tytuł Ubisoftu pojawi się w pierwszej prezentacji Microsoftu. Koniec końców gra się pojawiła, choć trudno tutaj mówić o konkretnym gameplayu. Faktycznie, materiał pochodził z rzeczywistej gry, a nie jako pre-renderowane CGI. Pewną niespodzianką była zapowiedź kolejnej części gier wyścigowych od Codemasters w postaci pełnoprawnego DiRT 5. Obie gry oczywiście zmierzają na Xbox Series X i obie będą oferowane w formie Smart Delivery.

W przypadku Assassin's Creed Valhalla mieliśmy do czynienia bardziej ze zwykłym trailerem, tym razem przygotowanym w całości na silniku gry. Przedstawiono przede wszystkim niektóre elementy świata przedstawionego, które pojawią się w nadchodzącym tytule. Mogliśmy zobaczyć niektóre miejsca, cykl dobowy czy fragmenty starć z przeciwnikami. Materiał w całości pochodzi z nowego Xbox Series X i trzeba przyznać, że oprawa graficzna prezentuje się lepiej niż dobrze. Jeśli przed premierą nie dojdzie do poważnych problemów, możemy otrzymać przynajmniej jedną z najlepiej wyglądających gier z otwartym światem. Ciekawostką jest fakt, że na moment w filmie przedstawiono Stonehenge, które najpewniej na potrzeby fabuły gry zostanie w jakiś sposób powiązane z Pierwszą Cywilizacją. Gra oferuje wsparcie dla Smart Delivery, co oznacza że zakupiona gra na Xbox One (zarówno w wersji cyfrowej jak i fizycznej) gwarantuje dostęp do drugiej wersji, przygotowanej z myślą o Xbox Series X.

Pewną niespodzianką była zapowiedź pełnoprawnego DiRT 5 przez studio Codemasters. Producent już od kilku dni dawał do zrozumienia, że zbliża się zapowiedź nowej gry, jednak dopiero dzisiaj zyskaliśmy potwierdzenie o jaki tytuł chodzi. Materiał udostępniony w ramach Xbox 20/20 również nie jest specjalnie rozbudowany, ale pokazuje kilka ciekawych miejsc, w których będą się odbywać wyścigi. Całość prezentuje bardziej luźny klimat i zdecydowanie lepszą oprawę graficzną. Sam styl został nieco upodobniony do serii Forza Horizon i być gra również w warstwie gameplayu będzie bardziej do niej podobna. Jedną z najważniejszych informacji jest taka, że DiRT 5 na Xbox Series X będzie działał w maksymalnie 120 FPS. Po zwiastunie można również zauważyć, że wyścigi odbywać się będą w różnych porach roku, co jest kolejnym elementem, który pojawił się wcześniej w grze Forza Horizon 4. Zwiedzimy m.in. Włochy , Brazylię oraz Nowy Jork. Premiera DiRT 5 odbędzie się w październiku, jednak nie podano wszystkich platform docelowych (pewniakiem na razie jest Xbox One oraz Xbox Series X), ponadto DiRT 5 również będzie wspierał funkcję Smart Delivery.

Źródło: Microsoft