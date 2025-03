Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 - debiut układu w benchmarku Geekbench. Jednostka rozczarowuje swoją wydajnością

W ostatnim czasie Qualcomm zdaje się wprowadzać coraz większy mętlik w nazewnictwie swoich układów. Niektóre jednostki z serii Snapdragon 7 pod względem wydajności są bardziej budżetowe, z kolei inne potrafią przewyższyć w tej kwestii pierwszą generację z serii 8. Dla większości użytkowników to tylko "cyferki", które nie mają większego znaczenia. Faktem jest jednak, że najnowsza jednostka Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 stoi na poziomie... pierwszej generacji.

Najnowsza jednostka Qualcomma, która ma "zasilić" budżetowe urządzenia, takie jak nadchodzący smartfon Honor 100, zadebiutowała właśnie w benchmarku Geekbench 6. Wydajność Snapdragona 7 Gen 3 jest doprawdy rozczarowująca, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę poprzedników.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 to jednostka składającą się z ośmiu rdzeni w układzie klastrów 1 + 3 + 4. Główny rdzeń Cortex-A715 może pracować z częstotliwością 2,63 GHz, kolejne trzy rdzenie Cortex-A715 wyróżnia maksymalne taktowanie na poziomie 2,4 GHz, z kolei ostatnie cztery to Cortex-A510 o taktowaniu do 1,8 GHz. Omawiany wariant znalazł się w nadchodzącym smartfonie Honor 100 i wraz z nim doczekał się swojego debiutu w benchmarku Geekbench 6.2.0. Uzyskana wartość w pomiarach wydajności jednego rdzenia to 1139 punktów, natomiast w przypadku wielu rdzeni jest to 3375 punktów. Warto podkreślić, że wersja oprogramowania smartfona może nie być odpowiednio zoptymalizowana, jednakże inne jednostki, które także wystąpiły w podobnych warunkach, poradziły sobie zauważalnie lepiej (MediaTek Dimensity 8300 w nadchodzącym Redmi K70 - analogicznie 1512 oraz 4886 punktów).

Sam Qualcomm zaznaczał, że omawiana jednostka będzie wydajniejsza od pierwszej generacji o blisko 15% (w benchmarku Geekbench pod kątem wydajności jednego rdzenia). Natomiast w przypadku wariantu Snapdragon 7 Gen 1 mamy do czynienia z wynikami odpowiednio 1119 oraz 3261 punktów, tak więc do obiecanych 15% jeszcze bardzo daleka droga. Nic dziwnego, że producent nie porównywał układu do Snapdragona 7+ Gen 2, ponieważ ten zostawia naszego bohatera daleko w tyle (1687 i 4378 punktów). Już samo nazewnictwo mocno wprowadza w błąd nieświadomych klientów, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie mamy do czynienia z niemal żadnym wzrostem wydajności.

Geekbench 6.2.0 Single-Core Multi-Core Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 1119 3261 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 1011 2942 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 1687 4378 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 1139 3375 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1661 3975

Źródło: Geekbench