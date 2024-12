Qualcomm nie naruszył patentów Arm wykorzystując pojekty przejętej firmy. Orzeczenie sądu nie kończy jednak sprawy

Firmy Qualcomm i Arm są wieloletnimi partnerami w branży procesorów, jednak relacje te zostały ostatnio wystawione na ciężką próbę. Druga z wymienionych firm zarzuciła pierwszej naruszenie patentów. Spór zakończył się ostatecznie w sądzie. Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że po zaledwie kilkudziesięciu godzinach doczekaliśmy się pierwszego rozstrzygnięcia. Powody do zadowolenia może mieć Qualcomm, ale sprawa na tym się nie kończy.

Amerykański sąd orzekł, że Qualcomm nie naruszył postanowień licencyjnych Arm. Odpowiednie opłaty za wykorzystanie projektów Nuvii mogą zaś być dokonywane według aktualnych stawek Qualcommu.

O procesie pomiędzy firmami informowaliśmy zaledwie kilka dni temu. W 2021 roku Qualcomm przejął firmę Nuvia, która posiadała prawa do projektów chipów korzystających z patentów Arm. Ostatnie z wymienionych przedsiębiorstw domagało się renegocjacji warunków licencyjnych, jednak Qualcomm twierdził, że po przejęciu Nuvii powinien dokonywać opłat według swoich aktualnych stawek, które są dla niego korzystniejsze. W rezultacie Arm zażądał całkowitego usunięcia projektów Nuvii. Sprawa skończyła się na sali sądowej i w dosyć ekspresowym tempie poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia.

Sąd z amerykańskiego stanu Delaware orzekł, że Qualcomm nie naruszył postanowień licencyjnych Arm. Dodatkowo uznano, że wykorzystanie projektów Nuvii jest możliwe w ramach już obowiązującej umowy licencyjnej pomiędzy Qualcommem oraz Arm. To oznacza, że Qualcomm będzie dokonywał opłat licencyjnych według swoich aktualnych stawek. Te są zaś sporo niższe w porównaniu z opłatami, które uiszczała Nuvia. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jak mogłoby wynikać z tego orzeczenia. Sąd odmówił bowiem stwierdzenia, czy sama Nuvia nie naruszyła postanowień licencyjnych Arm. Choć brytyjska firma jest rozczarowana orzeczeniem, to już zapowiedziała skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sędzia będąca członkiem zespołu orzekającego wezwała też obie strony do porozumienia, jednak jest mało prawdopodobne, żeby tak się stało.

