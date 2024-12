Firmy Arm i Qualcomm rozpoczęły batalię sądową. Jej rozstrzygnięcie może wpłynąć na cały rynek procesorów

Od pewnego czasu toczy się istotny spór pomiędzy firmami Arm i Qualcomm. Chodzi o potencjalną możliwość naruszenia patentów przy projektowaniu procesorów przez drugą z wymienionych firm. Było tylko kwestią czasu, kiedy konflikt skończy się na sali sądowej. Batalia prawna rozpoczęła się na dobre i choć na rozstrzygnięcie sprawy trochę zapewne poczekamy, to może mieć ona docelowo duży wpływ na kształt rynku procesorów mobilnych.

Arm rozpoczęło batalię sądową z Qualcommem. Brytyjska spółka domaga się skasowania projektów rdzeni, które należały do firmy Nuvia, przed jej przejęciem przez Qualcomm. Prawdopodobnie czeka nas długi proces.

O konflikcie pomiędzy Arm i Qualcommem informowaliśmy w październiku. Firmy nie doszły do porozumienia, w związku z czym właśnie rozpoczął się proces sądowy. Arm oskarża Qualcomm o wykorzystanie patentów na rdzenie procesorów bez odpowiednich opłat licencyjnych. Chodzi tutaj o projekty, które pierwotnie należały do przejętej przez Qualcomm w 2021 roku firmy Nuvia. Arm domagał się renegocjacji warunków wykorzystania projektów, zaś Qualcomm twierdzi, że nie musi tego robić, bo ma prawa do zasobów Nuvii. W związku z tym amerykańska firma dokonuje opłat za licencje po znacznie niższych, charakterystycznych dla siebie stawkach. Qualcomm korzystał z projektów Nuvii podczas tworzenia procesorów z serii Snapdragon X.

W rozpoczętym właśnie w USA procesie sądowym Arm domaga się zniszczenia wszystkich projektów przejętej firmy, które powstały w okresie poprzedzającym transakcję. Szacuje się, że brak renegocjacji warunków wykorzystania zasobów Nuvii skutkuje zmniejszeniem przychodów Arm o około 50 mln dolarów rocznie. Qualcomm broni się twierdząc, że cała sprawa ma związek z planami brytyjskiej firmy, które zakładają opracowanie własnych chipów. Te miałyby zaś stać się w przyszłości konkurencją dla procesorów Snapdragon oraz innych jednostek mobilnych dostępnych na rynku. Tak ma wynikać z wewnętrznych dokumentów Arm. Oczywiście dyrektor brytyjskiego przedsiębiorstwa odrzucił te zarzuty, twierdząc, że nie ma na razie planów bezpośredniego wejścia na rynek procesorów. Choć sprawa nie doczeka się zapewne szybkiego rozstrzygnięcia, to wyrok może mieć kluczowe znaczenie dla całego rynku. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by sąd nakazał zniszczenie projektów Nuvii.

