Qualcomm Snapdragon 8s Elite niebawem zasili nowe smartfony z wyższej półki. Układ ma być wydajniejszy od Snapdragona 8 Gen 2

W tym roku firma Qualcomm wydała kilka bardzo ciekawych procesorów mobilnych z wyższej półki. Oczywiście najmocniejszą i zarazem najważniejszą z nich jest Snapdragon 8 Elite, który trafił już na pokład kilku flagowców - w tym np. testowanego przez nas niedawno realme GT 7 Pro. Warto też jednak wspomnieć o modelu Snapdragon 8s Gen 3, który okazał się bardzo ciekawą opcją dla innych wysoko pozycjonowanych modeli. Jak się okazuje, chip ten okazał się na tyle udany i potrzebny na rynku, że już planowany jest jego następca.

Qualcomm Snapdragon 8s Elite ma zapewniać wydajność wyższą niż popularny Snapdragon 8 Gen 2, aczkolwiek nie będzie tak mocny jak ex-flagowy Snapdragon 8 Gen 3. Pierwsze smartfony z tym chipem mają pojawić się na rynku już w kwietniu 2025 roku.

Pojawiły się właśnie doniesienia, że firma Qualcomm szykuje się do wydania kolejnej, niemal flagowej jednostki z literką "s" w nazwie - przypadkiem odkryto ją w bazie kodu oprogramowania HyperOS (nakładka dla smartfonów Xiaomi), a jej oznaczenie to SM8735. Choć jeszcze nie potwierdzono tego oficjalnie, to jednak można założyć, że procesor będzie znany jako Snapdragon 8s Elite. Jak podaje źródło, układ ma zapewniać wydajność wyższą niż popularny Snapdragon 8 Gen 2, aczkolwiek nie będzie tak mocny jak ex-flagowy Snapdragon 8 Gen 3 obecny m.in. w Samsungu Galaxy S24 Ultra i wielu innych tegorocznych flagowcach.

Pierwsze smartfony z chipem Qualcomm Snapdragon 8s Elite mają pojawić się na rynku już w kwietniu 2025 roku. Co więcej, pojawiła się sugestia, że niektóre z nich mogą zostać wyposażone w baterię o pojemności nawet 7000 mAh. Biorąc pod uwagę, że oznaczenie SM8735 znaleziono w kodzie Xiaomi, można wnioskować, że jeden z modeli z tym SoC będzie pochodził właśnie od tego producenta. Na ten moment nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko czekać na kolejne doniesienia w tej sprawie.

Źródło: Gizmochina, Digital Chat Station