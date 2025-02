Test smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra. To prawdopodobnie najlepszy flagowiec z Androidem

Ubiegłoroczna seria smartfonów Samsung Galaxy S23 w oczach wielu okazała się nadzwyczaj udana, a duża w tym zasługa procesorów Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy). Czołowy model z tej rodziny, czyli Galaxy S23 Ultra niejednokrotnie okrzyknięty został nawet najlepszym smartfonem 2023 roku. Czy słusznie? Powiedzmy sobie uczciwie: właściwie na każdym polu jest to urządzenie kompletne. Jest świetnie wykonane, wydajne, nie przegrzewa się, ma zestaw solidnych aparatów, długo działa na jednym ładowaniu, a wisienką na torcie jest niezwykle użyteczny rysik S Pen w zestawie. Ze świecą można dziś szukać urządzenia o podobnych możliwościach. Nic dziwnego zatem, że oczekiwania po modelu Galaxy S24 Ultra były dosyć wygórowane. Na szczęście jednak Samsung wpadł na pomysł, co zrobić, by ludzie szybko zapomnieli o zeszłorocznej topowej Galaktyce.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zakrzywione ekrany od wielu ładnych lat były znakiem rozpoznawczym czołowych smartfonów Samsunga - aż od Galaxy Note Edge'a do ubiegłorocznej Ultry. Jedni je pokochali, drudzy zaś znienawidzili, ale fakty są takie, że decydując się na flagowy model Galaxy należało ten element zwyczajnie zaakceptować. W tym roku jednak gigant postanowił porzucić tę ideę i wrócić do korzeni, tzn. do zupełnie płaskiego wyświetlacza. Co ciekawe, wieści o takim panelu zostały bardzo pozytywnie odebrane przez społeczność. Szybko powstało jednak pytanie, jak szerokie będzie takie urządzenie? No i pozostają jeszcze kwestie wizerunkowe. Skoro Samsung rezygnuje właśnie ze swojego znaku rozpoznawczego, czy nie oznacza to przypadkiem, że niejako przyznaje się do błędu? Cóż, mając już najnowszego Galaxy S24 Ultra w rękach stwierdzę jedynie, że producent chyba nie mógł podjąć lepszej decyzji. Ta zmiana po prostu była potrzebna!

Samsung Galaxy S24 Ultra nie wyróżnia się jakoś znacząco od poprzednika. Układ Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM-u w standardzie czy nowa jednostka do zdjęć telefoto to tylko niektóre nowości, ale poza tym warto jeszcze wspomnieć o funkcjach Galaxy AI, tym razem zupełnie płaskim ekranie czy tytanowych ramkach.

Samsung Galaxy S24 Ultra wyróżnia się jednak czymś więcej, niż tylko klasycznym, płaskim wyświetlaczem. Tak po prawdzie, zmian względem zeszłorocznego modelu jest co najmniej kilka. Zacznijmy od procesora. Nie wiem, jak fani Samsunga znieśliby fakt, że do topowego modelu wraca Exynos, ale na szczęście nie trzeba sobie tym zawracać głowy - producent sięgnął po absolutnie bezkompromisowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w wersji for Galaxy, a autorskie układy SoC zostawił dla niżej pozycjonowanych modeli Galaxy S24. Tym razem z oferty zniknęła wersja z 8 GB pamięci RAM - i dobrze! 12 GB LPDDR5X w standardzie to ważny krok naprzód. Zestaw aparatów w większości pozostał bez zmian, ale nowością jest jednostka telefoto 50 MP z 5-krotnym zoomem optycznym. Zastąpiła ona "oczko" 10 MP zapewniające 10-krotnego zooma optycznego, co niektórzy mają prawo uznać za downgrade. W zamian mamy jednak uzyskać lepszą jakość zdjęć przy mniejszym przybliżeniu, które jest jednak znacznie bardziej powszechnie używane.

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra OnePlus 12 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 750 Adreno 740 Adreno 750 System Android 14 Android 13 Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB / 12 GB LPDDR5X 12 GB / 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 GB / 512 UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, USB-C 3.2 Ekran 6,8", AMOLED, 3120 x 1440 px, 120 Hz 6,8", AMOLED, 3088 x 1440 px, 120 Hz 6,82", AMOLED, 3168 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 200 + 50 + 10 + 12 MP 200 + 10 + 10 + 12 MP 50 + 64 + 48 MP Kamera przednia 12 MP 12 MP 32 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 5000 mAh, 45 W + 15 W Qi 5000 mAh, 45 W + 15 W Qi 5400 mAh, 100 W + 50 W Qi Wymiary i waga 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 234 g 164,3 x 75,8 x 9,2 mm, 220 g Premierowa cena 12 + 256 GB - 6599 zł

12 + 512 GB - 7199 zł

12 + 1 TB - 8249 zł 8 + 256 GB - od ok. 4500 zł 12 + 256 GB - 4499 zł

16 + 512 GB - 4999 zł

Jak widać, w wielu miejscach zdecydowano się na pozostawienie tych samych elementów. Sucha specyfikacja techniczna nie ujawnia jednak zupełnie wszystkiego. Warto dodać, że nowe urządzenie Samsunga wyróżnia się m.in. tytanową ramką, która powinna pozytywnie wpłynąć na wytrzymałość i ogólne wrażenia z korzystania ze smartfona. Kolejna ważna sprawa to Galaxy AI, czyli zestaw wbudowanych funkcji opierających się na sztucznej inteligencji. Dzięki nim można np. poprawić zdjęcie, szybko sporządzić i sformatować notatki, przetłumaczyć rozmowę telefoniczną i wiele innych. Na koniec tego akapitu pozostaje jeszcze cena. Samsung Galaxy S24 Ultra w testowanym przez nas szarym (tytanowym) wariancie 12/256 GB kosztuje 6599 zł. To sporo, ale pamiętajmy o ponadprzeciętnych możliwościach urządzenia oraz o tym, że startowa cena ubiegłorocznego S23 Ultra z 8 GB RAM-u była o dwie stówki wyższa. Sprawdźmy zatem, jak nowe cacko Samsunga wypada w praktyce!

Od lewej: Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ i Samsung Galaxy S24 Ultra