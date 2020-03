Plotka: Pierwsze informacje o procesorach Intel Alder Lake-S

Obecnie czekamy na premierę desktopowych procesorów Intel Comet Lake-S, które będą należały do 10 generacji procesorów Core i najprawdopodobniej będą także ostatnią generacją wykorzystującą mikroarchitekturę Skylake. W przyszłym roku spodziewamy się natomiast premiery kolejnej rodziny procesorów - Rocket Lake - które będą wprawdzie dalej produkowane w 14 nm procesie technologicznym, ale mają bazować częściowo na mikroarchitekturze Willow Cove, znanej z mobilnych układów Tiger Lake. Choć do ich premiery pozostało wciąż sporo czasu, wiemy że kolejną po niej serią procesorów będzie Alder Lake-S, w której będzie wykorzystywany niższy proces technologiczny. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat tych układów, choć oczywiście z racji odległej premiery, obecnie są to wyłącznie niepotwierdzone plotki.

Według pierwszych informacji, desktopowe procesory Intel Alder Lake-S mają wykorzystywać budowę typu big.LITTLE, a także nowy socket LGA 1700.

Jeśli informacje się potwierdzą, nadchodząca generacja procesorów Intel Alder Lake-S będzie pierwszą, która w desktopach wykorzysta budowę typu big.LITTE, gdzie łączone są większe oraz mniejsze rdzenie, a ich wykorzystanie uzależnione jest od konkretnych zadań. Obecnie takie konstrukcje można raczej spotkać w urządzeniach mobilnych, gdzie ważny jest czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Oprócz tego pojawiły się doniesienia, iż przy premierze układów Alder Lake-S pojawi się również nowa podstawka - LGA 1700. Jak wiemy, nadchodzący socket LGA 1200 ma być kompatybilny z procesorami Comet Lake oraz Rocket Lake. Kolejna podstawka ma z kolei przynieść wsparcie m.in. dla PCIe 4.0. Procesory Alder Lake-S mają także przejść na niższy proces technologiczny, ale obecnie nie wiadomo czy będzie to 10 nm czy 7 nm.

Według powyższej grafiki, topowe układy Alder Lake-S będą się składały z 8 dużych rdzeni oraz 8 małych rdzeni, a ich TDP wyniesie maksymalnie 125W (aczkolwiek grafika wspomina o możliwym zwiększeniu tego wskaźnika do nawet 150W), a więc podobnie jak obecne procesory Comet Lake-S. Druga grupa układów Alder Lake-S także wykorzystuje po osiem dużych i małych rdzeni, jednak już przy zdecydowanie niższym TDP sięgającym 80W - te jednostki z pewnością będą się cechowały niższym taktowaniem. Ostatnia grupa, którą ujawniono, posiada wyłącznie sześć dużych rdzeni oraz identyczne TDP wynoszące 80W. Oczywiście to są obecnie niepotwierdzone informacje, więc jak zwykle radzimy podchodzić do nich z dystansem, póki Intel oficjalnie nie zaprezentuje tych procesorów.

Źródło: VideoCardz