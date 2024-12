Prince of Persia: Piaski czasu - twórcy remake'u odzywają się po długiej przerwie przy okazji 20. urodzin gry. Podano status prac

Niewiele jest gier, które wpłynęły na gatunek w tak dużym stopniu, jednocześnie zaliczając tyle wzlotów i upadków. Stworzone przez Jordana Mechnera IP zawojowało lata 90., by wraz z wypuszczaniem kolejnych odsłon oddać pole Tomb Raiderowi, a następnie - już na początku XXI wieku - dokonać wspaniałego powrotu w postaci otwierających nową trylogię Piasków Czasu. Obecnie trwają prace nad nową wersją gry, która niestety nie napawa specjalnym optymizmem.

Ubisoft odezwało się w kontekście Prince of Persia: Piaski Czasu Remake przy okazji okolic 20-lecia kultowej gry. Projekt miał zaliczyć ważny kamień milowy na problematycznym etapie produkcji.

Gdy trzy lata temu po raz pierwszy zapowiedziano nową wersję klasycznych już przygód Księcia Persji, zanosiło się na potencjalnie owocny projekt dla Ubisoftu i dobrą okazję dla młodszego pokolenia graczy do zapoznania się z tą znakomitą historią. Niestety, Prince of Persia: Piaski Czasu Remake boryka się od tego okresu z wieloma problemami, w tym zmianą wewnętrznego studia mającego go przygotować. Kolejne miesiące mijają, a my w dalszym ciągu nie dostaliśmy żadnych nowych aktualizacji stanu rzeczy - aż do teraz.

Piaski Czasu pojawiły się na rynku już ponad dwie dekady temu, co nie omieszkał podkreślić Ubisoft. Francuski gigant branżowy przerwał przy okazji milczenie w kontekście rzeczonego remake'u. Zgodnie z informacjami, projekt miał przejść "ważny kamień milowy", a produkcja postępuje. Co to dokładnie oznacza, trudno powiedzieć, ale być może kolejne tygodnie nam coś rozjaśnią. Dobra okazją mógłby być potencjalnie 7 grudnia, bo wtedy właśnie rozpocznie się The Game Awards. Nowa zapowiedź - lub chociaż orientacyjna data premiery - byłaby nie od rzeczy.

20 years ago, one of the most heroic tales in video games was released: Prince of Persia: The Sands of Time. pic.twitter.com/6NPOAgNKXB — Prince of Persia™ (@princeofpersia) November 21, 2023

Źródło: Ubisoft (Twitter/X)