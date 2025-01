Prince of Persia: The Lost Crown - ponad 20 minut gameplayu. Delikatny powrót do przeszłości serii i trochę nowości

Seria stworzona przez Jordana Mechnera jak mało która na przestrzeni kolejnych dekad ma za sobą zarówno mocne wzloty, jak i upadki. Po wydaniu gier będących wzorem dla gatunku przyszedł czas na chudsze lata i przegrany wyścig z Tomb Raiderem. Później zaś oczywiście dostaliśmy powrót do świetności w postaci Piasków Czasu. Zapoczątkowały one powszechnie cenioną trylogię. Po niej jednak franczyza znów miarowo usunęła się cień. Czas na The Lost Crown.

Ubisoft zamieścił ponad 20-minutową prezentację Prince of Persia: The Lost Crown, gdzie mogliśmy lepiej przyjrzeć się rozgrywce.

Zaplanowane na 18 stycznia 2024 roku nowe otwarcie historii w zasadzie od samego początku wzbudza całkiem niemałe kontrowersje. W dużej mierze wywołane jest to zupełnie niecharakterystycznym dla dotychczasowych odsłon głównym bohaterem, ale również i grafiką, która na pewno nikogo nie zachwyci. Osią historii jest porwanie Księcia Persji, jego najważniejsi słudzy zaś chcą zrobić wszystko, by go ocalić. Wcielamy się w outsidera o imieniu Sargon - atletycznego wojownika, którego zdolności będą kluczowe w przebiciu się przez całe hordy przeciwników. W grze pojawi się także znajome dla fanów serii manipulowanie czasem.

Z drugiej strony, znacznie bardziej interesująco prezentuje się mechanika rozgrywki. Format platformówki 2.5D jest w ostatnich latach całkiem popularny, zdobywając wielu zwolenników, toteż nie ma co się dziwić, że Ubisoft podejmuje próbę stworzenia własnego przedstawiciela w tym nurcie. Do tego otrzymaliśmy jeszcze strukturę gier w stylu Metroidvanii, mającej urozmaicić nam zabawę. Poza walką, czeka nas między innymi całkiem sporo sekwencji zręcznościowych i zagadek do rozwiązania. Poniższy materiał zwieńczony został walką z bossem.

Źródło: DSOGaming