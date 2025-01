Satisfactory z aktualizacją, która przenosi grę na silnik Unreal Engine 5. Technologia Lumen przenosi grafikę na wyższy poziom

Bardzo udany tytuł Satisfactory, który jest swoistym połączeniem gier pokroju strategii ekonomicznej (budowanie fabryk) oraz symulacyjnych, otrzymał właśnie aktualizację wprowadzającą wielkie zmiany. Mimo że gra wciąż tkwi we wczesnym dostępie, to jest dość dynamicznie rozwijana. Update oznaczony numerem 8 przenosi grę z dotychczasowego silnika Unreal Engine 4, na obecną piątą wersję. Wraz ze zmianami Satisfactory zaczyna korzystać z nowej technologii Lumen.

Do uwielbianej przez wielu graczy gry Satisfactory - z motywem przewodnim budowania fabryk na odległej planecie - zawitała właśnie nowa aktualizacja. Przynosi ona szereg zmian, a największą z nich jest zmiana silnika gry.

Początki Satisfactory sięgają marca 2019 roku, kiedy to gra w early accesie trafiła do sklepu Epic Games Store. Sporo osób już wtedy porównywało ją do trójwymiarowej wersji świetnie ocenianego tytułu Factorio (90% pozytywnych opinii na Metacritic). Gra całkiem szybko zdobywała popularność, albowiem w lipcu 2020 roku, a więc trochę rok po premierze, sprzedało się przeszło 1,3 mln kopii. Za produkcję odpowiada szwedzkie studio Coffee Stain znane z takich gier jak Goat Simulator czy Sanctum. Jak wcześniej wspomniano, dotychczas gra była rozwijana na silniku Unreal Engine 4. Zmiana silnika w produkcji i implementacja dostępnych technologii mogła wyjść tylko na dobre.

Wraz z przejściem gry na Unreal Engine 5 wprowadzono technologie takie jak Chaos (system fizyki oraz zniszczeń), Temporal Super Resolution (TSR), Nanite (zwirtualizowana geometria mikropoligonów) oraz Lumen (dynamiczny, globalny system oświetlenia). To właśnie ostatnia pozycja robi największe wrażenie ze zmian, jakie zaszły w grze. Co prawda domyślnie funkcja jest wyłączona, ponieważ dość mocno obciąża sprzęt, jednak możemy ją uruchomić, a uzyskane efekty potrafią solidnie zaskoczyć. Rezultaty możemy ocenić sami na poniższych screenach oraz załączonym materiale wideo. Natomiast pełną listę zmian znajdziemy pod tym adresem.

(z wyłączoną technologią Lumen)

(z włączoną technologią Lumen)

(z wyłączoną technologią Lumen)

(z włączoną technologią Lumen)

(z wyłączoną technologią Lumen)

(z włączoną technologią Lumen)

(z wyłączoną technologią Lumen)

(z włączoną technologią Lumen)

(z wyłączoną technologią Lumen)

(z włączoną technologią Lumen)

Źródło: Steam, WCCFTech