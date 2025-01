Mr. Run and Jump - po ponad 30 latach Atari wydaje nową grę na konsolę Atari 2600 (VCS)

Ostatni czas jest dość sprzyjający dla retro konsol. Raptem chwilę temu McDonald's wydało grę stworzoną dla Nintendo Game Boya Color (Grimace's Birthday), a już niebawem będziemy świadkami pierwszej gry od wielu lat na konsolę Atari 2600. Produkcja - jak wskazuje sam tytuł - będzie prostą platformówką z bardzo neonową oprawą graficzną. Atari postanowiło, że gra ukaże się także na innych sprzętach, jednak posiadacze Atari VCS bez problemu nabędą fizyczny kartridż z grą.

Po wielu latach ciszy i spokoju konsola Atari 2600 jest reanimowana i wraca do świata żywych. Już niebawem swoją premierę będzie miała nowa gra na tę retro konsolę - Mr. Run and Jump.

Ostatnie gry na konsolę Atari 2600 zadebiutowały w 1992 roku. Mr. Run and Jump zostanie więc pierwszą grą na ten sprzęt od przeszło 30 lat. Jak już wspomniano, produkcja będzie dość dynamiczną grą platformową, która swoim stylem rozgrywki przywodzi na myśl takie tytuły jak Geometry Dash czy Super Meat Boy. Zanurzając się w neonowy świat (w "pełnej" wersji), będziemy starać się omijać wrogów i napotkane przeszkody oraz zbierać po drodze klejnoty. Brzmi dość prosto i taki też będzie omawiany tytuł. Trzeba jednak przyznać, że ma on w sobie coś intrygującego, co sprawia, że ma się ochotę, aby chociaż spróbować w niego zagrać. Gra ma nam zapewnić ponad 30 godzin urozmaiconej różnymi trybami rozgrywki, a także 80 poziomów do przejścia.

Edycja na konsolę Atari będzie jednak dość mocno okrojona, zabraknie neonów, a sama oprawa graficzna zdecydowanie bardziej zacznie przypominać gry wydane na ten sprzęt w latach 90. ubiegłego wieku. Wiadomo, że w sprzedaży będzie dostępny fizyczny katridż, który zostanie jednak nieco zmodyfikowany pod kątem designu. Jego koszt będzie wynosił 60 dolarów (niecałe 250 zł), a możliwość zakupu przewiduje się na 31 lipca bieżącego roku. Gra będzie możliwa do kupienia także na pecetach (Steam, Epic Games Store), konsolach nowej generacji (Xbox Series S|X, Sony PlayStation 5) oraz Nintendo Switch. Na ten moment odbiór nadchodzącej produkcji jest bardzo pozytywny i wielu graczy oczekuje na premierę. Pozostaje więc mieć nadzieję, że gra okaże się równie udana, co inne tytuły tego pokroju.

