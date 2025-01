Prince of Persia The Lost Crown - kultowa franczyza powraca do gry. Ubisoft zaprezentowało zwiastun z fragmentami rozgrywki

Swoje trzy grosze do tegorocznego Summer Game Fest dodać musiał także Ubisoft. A wystartował całkiem mocno, bo od zapowiedzi powrotu jednej z kluczowych w swoim czasie franczyz. Miała ona swoje wzloty i upadki, ale kilka pozycji niewątpliwie nadawały kierunek rozwojowi gier akcji - od klasyków z przełomu lat 80. i 90. po wielki powrót do świetności w postaci Prince of Persia: Sands of Time i dwóch kontynuacji. W przyszłym roku z kolei nowe rozdanie.

Prince of Persia The Lost Crown powróci w jakimś stopniu do swoich platformowych korzeni, stawiając na perspektywę 2.5D. Dostaliśmy pierwszy zwiastun, a premierę zaplanowano na 18 stycznia 2024 roku.

Jak na razie zapowiedziany tytuł spotyka się z dość mieszanym odbiorem, ale mimo wszystko nie wydaje się to najgorszy możliwy kierunek. Zwłaszcza, że twórcy remake'u Piasków Czasu zdają się mieć przedłużające problemy (zresztą pierwsze materiały z tejże gry nie zachęcały). Prince of Persia The Lost Crown zaoferuje nam dynamiczną rozgrywkę z perspektywy 2.5D. Oprawa z pewnością nie jest specjalnie odkrywcza, ale klimat serii zdaje się być zachowany. Szkoda, że najwyraźniej wzorem m.in. Blizzarda postanowiono wpleść do trailera współczesną muzykę...

Ponownie przenosimy się do mitologicznej Persji, gdzie będzie się trzeba zmienić z pewnym rodzajem klątwy, aczkolwiek okoliczności znacząco zmieniają się w stosunku do tego, co tak dobrze znamy. Przede wszystkim nie przyjdzie nam się wcielać się w tytułowego Księcia, który został porwany. Naszym bohaterem będzie zaś wojownik Sargon, a jego zadaniem oczywiście stanie się rozwiązanie kłopotliwej sytuacji za pomocą mieczy i specjalnych mocy. Więcej informacji mamy otrzymać w trakcie obchodów Ubisoft Forward.

