Test POCO F4 GT: świetnie wyposażony, wydajny smartfon z fizycznymi spustami przeznaczonymi dla graczy

Trzeba przyznać, że gamingowych smartfonów jest dziś, jak na lekarstwo. Dodatkowo, spora ich część nie jest dostępna w oficjalnej polskiej dystrybucji, przez co gracze z Polski najczęściej sięgają po serię ASUS ROG Phone. W tej kategorii znajdziemy również Black Shark czy Nubię, natomiast urządzenia te trudno jest zakupić „od ręki”. Wtem... na nasze półki sklepowe wkracza POCO F4 GT, czyli najnowszy smartfon submarki Xiaomi, który jest w zasadzie przebrandowaną wersją Redmi K50G. Czym tak właściwie charakteryzuje się sprzęt dla gracza? Podstawowa kwestia to wysoka wydajność, którą zapewniają flagowy chipset orasz szybkie pamięci UFS 3.1 i RAM LPDDR5. Istotny może okazać się także duży ekran z odświeżaniem obrazu wysoką częstotliwością. Owszem, podobne rozwiązania stosuje się w sztandarowych modelach, ale POCO F4 GT jest od nich tańszy i co ważne – ma kilka agresywnych smaczków stylistycznych. Do rzeczy.

Autor: Marcin Karbowiak

Xiaomi ma pod sobą kilka mniejszych smartfonowych marek. Najbardziej rozpoznawalne są oczywiście Redmi oraz POCO. W przypadku drugiej z wymienionych, mamy do czynienia z dość interesującą historią. Firma zaczęła bowiem od niedrogich urządzeń, które oferowały więcej niż sensowną specyfikację. Oczywiście, oceniając stosunek ceny do możliwości. Sprzęt POCO od samego początku dawał użytkownikowi „wiele za niewiele”. Niestety, producent podąża ścieżką obraną przez konkurencję i podnosi ceny nowych urządzeń. Cóż, rosną koszty, a co za tym idzie, zmiana nie powinna stanowić dla nikogo zaskoczenia. Smartfony z logo POCO na obudowie kojarzyliśmy jednak z niską ceną. Jak można więc zaakceptować w ofercie model, który w wersji bazowej kosztuje 2999 zł? Pomijam fakt, że opcja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane to wydatek 3499 zł, który niebezpiecznie zbliża się do topowych telefonów, takich jak: Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Xiaomi 12 czy realme GT 2 Pro lub Motorola edge 30 Pro.

Sprawdziliśmy POCO F4 GT. Smartfon z fizycznymi spustami, czterema głośnikami oraz wydajnym procesorem wydaje się marzeniem gracza, ale czy spełni wysokie oczekiwania?

Nie będziemy jednak zestawiali POCO F4 GT z iPhone’ami czy Samsungami. Warto jednak przyjrzeć mu się, uwzględniając bezpośrednich konkurentów o podobnej wydajności, czyli realme GT 2 Pro, Motorolę edge 30 Pro oraz Xiaomi 12. W końcu to właśnie te urządzenia pracują pod kontrolą najnowszego chipu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jasne, POCO F4 GT nie jest królem fotografii oraz wideofilmowania, ale może spodobać się wielu osobom z uwagi na przeznaczenie. Jest to bowiem sprzęt dedykowany mobilnym graczom. Poza obudową, która wprost zachęca do zabawy w wymagające produkcje growe, sprzęt oferuje system audio składający się z czterech głośników oraz fizyczne spusty. Te zwiększają atrakcyjność smartfona w oczach fanów wirtualnej rozrywki. Rzućmy okiem na specyfikację techniczną.

POCO F4 GT Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Ekran 6,7-calowy AMOLED

2400 x 1080 pix

120 Hz

20:9 RAM 8 GB lub 12 GB Pamięć na dane 128 GB lub 256 GB Aparat główny 64 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.4 Przednia kamerka 20 MP f/2.4 Akumulator 4700 mAh

120 W System Android 12, MIUI 13 Wymiary i waga 162,5 x 76,7 x 8,5 mm

210 g Cena 2999 zł (8 GB + 128 GB)

3499 zł (12 + 256 GB)

POCO F4 GT wyposażono w topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB LPDDR5 RAM oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Obraz wyświetlany jest na 6,7-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości FHD+ i proporcjach 20:9. Rzecz jasna, mamy tu do czynienia z odświeżaniem z częstotliwością 120 Hz. Zdjęcia wykonamy przy użyciu głównego zestawu fotograficznego w konfiguracji 64 MP + 8 MP + 2 MP oraz frontową kamerką do selfie z matrycą o rozdzielczości 20 MP. Producent wyposażył smartfon w akumulator o pojemności 4700 mAh, który możemy ładować mocą 120 W. To robi wrażenie. Nad sprawną pracą urządzenia czuwa Android 12 przykryty najnowszą wersją autorskiej nakładki Xiaomi – MIUI 13. Przejdźmy do omówienia poszczególnych cech testowanego smartfona.