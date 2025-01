Phantom Blade Zero - twórcy prezentują kolejne efektowne starcie z okazji Roku Węża. Oto Seven Judgements

Nie możemy narzekać na interesujące gry azjatyckie ze świetnym systemem walki. Co prawda nie wszystkie spełniają pokładane w nich nadzieje - takie Team Ninja nie zachwyciło swoimi ostatnimi pozycjami - ale cały czas znajdujemy szereg wielkich hitów. Teraz czekamy na przykład na projekt rozwijany przez chińskie studio S-GAME. Dotąd pojawiło się już sporo materiałów, ale do potencjalnej premiery jeszcze sporo czasu. Tymczasem dostaliśmy nowe wideo.

Phantom Blade Zero otrzymało kolejny zwiastun, na którym ujrzeliśmy złożone starcie z interesującą grupą przeciwników.

Tak jak pierwsze miesiące 2024 roku zawojowało Stellar Blade, a jego końcówkę - Black Myth: Wukong, tak teraz wielu fanów dynamicznych gier akcji tego rodzaju czeka na Phantom Blade Zero. Inna sprawa, że nie ma jeszcze pewności co do tego, kiedy dokładnie wyjdzie. Z okazji Roku Węża otrzymaliśmy gameplay trailer prezentujący walkę z dość niekonwencjonalnym bossem. Siódemka wrogów walczących w "formacji miecza", koordynowanej przez jednego lidera. Niegdyś chwalebni wojownicy, teraz skorumpowane, bezwolne cienie samych siebie.

Walka z Seven Judgements ma zmusić gracza do metodycznego odpierania ataków z kilku stron, a także szukania otwarcia do zaatakowania Decree - przywódcy przewodzącego formacji. Jeżeli go poranimy pozostali poświęcą część swojego życia, by go wzmocnić. W przypadku gdy na polu bitwy pozostanie mniej niż trójka podwładnych, to Decree poświęca nieco witalności do wskrzeszenia. Formacja dysponuje kilkoma specjalnymi atakami, niektóre można tylko sparować, jeszcze przed innymi pozostanie jedynie ratowanie się unikiem. Po jakimś czasie boss wchodzi w drugą fazę. Troje wojowników wskakuje na platformy, by pokierować stamtąd "Tyrannical Decree", z własnym szalonym zestawem ataków. Po pokonaniu go uruchamia się specjalna cutscenka. W trakcie starcia zaprezentowało zestaw specjalnych broni z wężowymi motywami, a także parę nowych kombinacji ataków głównego bohatera.

