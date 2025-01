Stellar Blade sprzedaje się wyśmienicie! Osiągnięto ważny kamień milowy, twórcy mają powody do świętowania

Wielu graczy narzeka, że brakuje dobrych, głośnych gier dostępnych na wyłączność konsoli PlayStation 5, jednak fakty są takie, że w ostatnich miesiącach byliśmy już świadkami pojawienia się kilku naprawdę ciekawych exclusive'ów. Jednym z nich jest bez wątpienia Stellar Blade, czy tytuł akcji od ekipy Shift Up, który przykuł uwagę nie tylko ze względu na główną bohaterkę gry (a konkretnie jej wygląd), ale również ciekawą fabułę i świetny system walki.

Sprzedano już ponad milion kopii gry Stellar Blade! Wydaje się, że kwestią czasu jest pojawienie się wersji na PC, jednak póki co autorzy nie mogą nic zdradzić na ten temat.

Jeśli myśleliście, że w najbliższym czasie zrobi się w końcu cicho o Stellar Blade, cóż, byliście w błędzie. Twórcy gry zorganizowali dziś konferencję prasową, podczas której ujawnili, że od premiery (czyli od końca kwietnia) aż do teraz produkcja sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. Taki wynik zawsze robi spore wrażenie, zwłaszcza że mówimy tutaj o zupełnie nowej marce, choć trzeba przyznać, że był w zasadzie do przewidzenia - w końcu gra w tym miesiącu zajmowała pierwsze miejsca na listach sprzedaży w USA.

Pozostaje zatem pytanie, co dalej będzie ze Stellar Blade? Czy autorzy szykują już port na PC? Cóż, na pewno w głowach włodarzy Shift Up zakiełkowały już takie plany. Jak mówi CEO firmy, Kim Hyung-Tae: "Rozważamy wersję Stellar Blade na PC, ale ze względu na zapisy w umowie nie możemy komentować dokładnego terminu ani tego, czy w ogóle zostanie ona wydana". W najbliższej przyszłości można oczekiwać więc jedynie dalszego rozwoju wydanej już gry, czyli kolejnych aktualizacji dodających np. nowe kostiumy czy tryb fotograficzny. Co ciekawe, niewykluczone, że powstanie płatne DLC we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

