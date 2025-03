Stellar Blade - po udanej premierze Shift Up bierze pod uwagę wersję na PC oraz kontynuację na wiele platform

Shift Up zaliczyło debiut na rynku, o jakim wielu mogłoby pomarzyć. Zespół z siedzibą w Seulu stworzył swoistego spadkobiercę takich gier jak NieR: Automata, zyskując niemały poklask wśród graczy i lwiej części krytyków. Dziwaczne kontrowersje związane z wyglądem postaci tak naprawdę jeszcze nagłośniły temat, wywołując liczne dyskusje i tym samym zapewniając darmową reklamę. Kwestią czasu były informacje o chociażby nowym projekcie w planach.

Sukces Stellar Blade sprawił, że jego twórcy biorą pod uwagę zarówno pecetowy port gry, jak i, w dalszej perspektywie, kontynuację.

Mocny start Stellar Blade i sukcesy na praktycznie każdym istotnym polu z pewnością pozwoliły twórcom na bardziej śmiałe myślenie o przyszłości. Jak zaobserwowali dziennikarze z portalu Gematsu, z dokumentów przekazanych przez Shift Up do indeksu cen akcji wynika, że azjatyccy deweloperzy mają zamiar zająć się wieloma całkiem ambitnymi celami. Jak wiadomo mniej więcej od zeszłego miesiąca, powstanie zupełnie nowe IP, przeznaczone na wiele platform Project Witches. To jednak melodia przyszłości, jako że przypuszczalna premiera odbyłaby się w okolicach 2027 roku lub później. Ale to niejedyny koncept, jaki mają zamiar rozwijać.

Co naturalne, marka Stellar Blade będzie dalej rozwijana. W pierwszej kolejności mowa o przeniesieniu gry na komputery osobiste. Twórcy zwrócili uwagę na sukcesy na tym polu takich byłych exclusive'ów, jak God of War czy Final Fantasy i chcą iść tym śladem. W parze z tym idzie nowa zawartość w grze, choć nie wiadomo jeszcze, o co konkretnie chodzi. Poza tym jest jeszcze perspektywa przygotowania kolejnej części serii - już na więcej platform od samego początku. Ma to zresztą sens, jako że przy zakończeniach gry dość mocno zasugerowano, że historia Eve i całego tego uniwersum jest daleka od zakończenia.

Źródło: Gematsu