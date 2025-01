Stellar Blade - deweloperzy opowiadają o powstawaniu głośnej gry. Towarzysze głównej bohaterki, design przeciwników i inne

Jesteśmy w ostatniej fazie oczekiwania na grę od Shift Up. Deweloperom udało się w ciekawy sposób zwrócić na siebie uwagę, pod wieloma względami wyróżniając się na tle konkurencji. I mowa bynajmniej nie tylko o wyglądzie głównej bohaterki, który z mniej bądź bardziej uzasadnionych przyczyn (choć na ogół chodzi o te pierwsze) niejednego zaszokował, ale pokazanej rozgrywce, mechanice, czy ogólnej otoczce. A rzeczywiście jest się czemu przyglądać.

Na krótko przed premierą na PS5 twórcy zamieścili jeszcze garść materiałów związanych ze Stellar Blade, w tym specjalne zakulisowe wideo, na którym skupiają się na poszczególnych elementach gry.

Choć twórcy nadal wstrzymują się z pewnymi szczegółami choćby powiązanymi z fabułą, od tygodni chętnie dzielą się przynajmniej podstawowymi faktami. Tym samym dowiadujemy się na przykład o małej grupie uderzeniowej, która pojawiła się na postapokaliptycznej Ziemi: kierowanej przez gracza Eve, jej towarzyszce na polu bitwy Tachy, inżynierce Lily, a także Adamie, jednym z miejscowych, którzy ocaleli. Drużyna ta będzie dla nas pierwszym stałym elementem w Stellar Blade, regularnie wspierając w kolejnych posunięciach.

Mocno przyciągającymi aspektami gry południowokoreańskiego studia jest także szeroko pojęty design poszczególnych modeli. Duży nacisk położono na ubiór postaci. Wyszukiwano prawdziwe stroje pasujące do kreowanego uniwersum, by następnie wykonać ich skan 3D. Chyba jeszcze bardziej imponująco prezentują się starannie wykreowane stwory zamieszkujące postapokaliptyczną planetę. Przedstawicieli tzw. Naitiba wykonano tak, żeby porażały swoją innością i unikalnymi kształtami - może to wręcz przypominać chwilami cudaczne kreatury z Bloodborne. Sama gra ma mocno poruszać tematykę człowieczeństwa, choć rzecz jasna o tym nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Poniżej reszta co ciekawszych materiałów prosto od deweloperów z Shift Up, które ukazały się w sieci w ostatnim czasie, wraz z zakulisowym wideo:

