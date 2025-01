Stellar Blade - 15-minutowy gameplay prezentujący eksplorację i walkę, zakończony efektowną walką z bossem

Jeśli chodzi o co najmniej ostatnie tygodnie, niewiele tematów w branży jest tak często poruszanych, jak gra od Shift Up. Kontekst oczywiście bywa różny - nie brak w końcu poruszania kwestii wzbudzającego osobliwe kontrowersje wyglądu głównej bohaterki (czasem nawet w dość dosadny sposób, jak uczynił to pewien francuski dziennikarz). Nie można jednak zapomnieć o tym, co najważniejsze - czyli samej rozgrywce, która na razie robi wrażenie.

Stellar Blade otrzymało jeszcze jeden, lekko przekraczający kwadrans fragment rozgrywki. Skupia się na eksploracji, kilku mniejszych potyczkach i walce ze sporym bossem pod sam koniec materiału.

Deweloperzy z Korei Południowej chętnie dzielą się owocami swojej pracy. Dzięki temu gracze mogą sprawdzać świetnie przyjętą wersję demo, a a na tym sprawa bynajmniej się nie zakończyła. Teraz dostaliśmy kolejne 15 minut gameplayu. Pozwala on na przykład przyjrzeć się lepiej systemowi walki, nawiązującemu mocno do takich tytułów, jak Sekiro: Shadows Die Twice czy seria NieR (do czego zresztą sami twórcy się otwarcie przyznają). Choć widzieliśmy dopiero zalążek lokacji (podstawowa zawartość Stellar Blade ma nam zapewnić jakieś 25 godzin rozgrywki), już teraz trzeba przyznać, że są one całkiem zróżnicowane.

Rzeczony materiał można z grubsza podzielić na trzy etapy. W pierwszym bohaterka przechodzi przez ruiny dawnej stacji metra, natykając się m.in. na groźne pasożyty opanowujące martwe ludzkie ciała. W trakcie starć używa zarówno broni dystansowej, jak i wręcz, choć szczególnie interesująca jest ta druga, dająca wiele możliwości w zależności od sytuacji, na czele z efektownym parowaniem rodem z gier FromSoftware. Następnie mamy wycieczkę po zrujnowanym moście, zwieńczonym szaleńczym, przypominającym lekko otwierającą scenę z Uncharted 2 biegiem przez zsuwający się w przepaść pociąg. No i wreszcie oglądamy walkę z bossem. Juggernaut dysponuje dalekozasięgowymi, potężnymi atakami młotem. To dobry pretekst, by wyeksponować kilka specjalnych, szybkich ataków Eve przy użyciu dostępnego, dość pokaźnego już zresztą arsenału. A premiera już 26 kwietnia - na razie tylko na PS5.

Źródło: IGN (Youtube)