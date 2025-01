Stellar Blade - nowa zapowiedź obiecującego action RPG. Podano datę premiery wersji demo na PlayStation 5

Pod koniec przyszłego miesiąca czeka nas premiera gry, o której w ciągu ostatnich tygodni jest dość głośno. W dużej mierze ma to związek z opcjami wyglądu głównej bohaterki, ale oczywiście nie tylko. Przede wszystkim wielu postrzega projekt Shift Up jako następcę gier z serii NieR - zarówno pod kątem bohaterki, jak i dość zaawansowanych mechanik walki. Twórcy najwyraźniej czują się z tym całkiem pewnie, jako że wkrótce dostaniemy demo.

Już 29 marca Stellar Blade otrzyma wersję demonstracyjną, która pozwoli poznać podstawy rozgrywki. Postępy stamtąd zostaną także zachowane, gdy 26 kwietnia gra zostanie wprowadzona na rynek.

Tym samym już na początek przyszłego weekendu pojawi się możliwość sprawdzenia dość istotnej wersji początku gry - w jej skład wchodzi bowiem etap samouczka, ukazujący podstawy mechaniki gry, dzięki czemu na niespełna miesiąc przed właściwą premierą będziemy wstępnie wiedzieli, czego można się spodziewać po rozgrywce i w konsekwencji - czy dalej nas to interesuje. Co więcej, deweloperzy obiecali drobny upominek dla osób, które zdecydują się skończyć demo Stellar Blade. Nie wiadomo jednak, o co konkretnie chodzi.

Wersja demonstracyjna pozwoli także na rozgrywkę w trybie wydajnościowym, docelowo zapewniającym 60 fps-ów, a postępy w niej poczynione potencjalnie przeniosą się do właściwej wersji gry, jeżeli zdecydujemy się na zakup pod koniec kwietnia. Czego zatem możemy się spodziewać po tej owej próbce? Jak widać po poniższej krótkiej zapowiedzi, na pewno stoczymy kilka dynamicznych starć świeżo po wylądowaniu głównej bohaterki. Demo ma zapewnić nieco ponad godzinę rozgrywki, więc być może jest szansa na jakąś wstępna ekspozycję świata.

