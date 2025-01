Bend Studio szuka specjalisty od gier-usług. Prawdopodobieństwo powstania kontynuacji Days Gone spada do zera

Ostatnia generacja konsol dostarczyła nam wiele ciekawych i wartych zapamiętania gier. Jedną z nich jest Days Gone, sandbox w postapokaliptycznym świecie, który choć z różnych względów nie otrzymał tak dobrych recenzji jak np. Uncharted 4 czy The Last of Us: Part II, to jednak do dziś pozostaje jedną z ulubionych gier wielu graczy. Szkoda tylko, że szanse na kontynuację tego tytułu są dziś nikłe. Twórcy najwyraźniej mają zupełnie inne plany na przyszłość.

Bend Studio, autorzy Days Gone, a także kilku innych gier stworzonych z myślą o konsolach Sony, zamieścili właśnie nową ofertę pracy, z której jasno wynika, że za kulisami opracowywana jest gry typu live service, przez co należy rozumieć grę-usługę koncentrującą się na rozgrywce multiplayer z szeroko rozumianą monetyzacją. Poszukiwana jest osoba na stanowisko Lead Project Manager, która ma już w doświadczenie w zarządzaniu produkcją AAA o takim charakterze. Samo studio przyznaje w ogłoszeniu, że dzieli swoją pracę nad nową grą na trzy główne fazy - pre-produkcja, produkcja, live-service.

Już od dawna nic nie wskazuje, że Bend Studio myśli o kontynuacji Days Gone, jednak niniejszy news jest dobitnym potwierdzeniem, że autorzy pracują nad grą zupełnie innego typu. Już w 2022 roku studio opublikowało oświadczenie, że następna gra - choć nadal będzie sandboksem - zaoferuje rozgrywkę wieloosobową w zupełnie nowym świecie. A szkoda - Days Gone to pod wieloma względami wyjątkowa produkcja, która wręcz prosi się o kontynuację. Wygląda jednak na to, że się jej nie doczekamy. Nawet jeśli twórcy zdecydują się kiedyś na stworzenie sequela, prace nad taką grą mogłyby trwać wiele lat...

Źródło: WCCFTech