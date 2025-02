Stellar Blade - pojawiły się pierwsze recenzje. Wygląda to na bardzo udane wejście na rynek

Premiera gry Shift Up już na początku zbliżającego się weekendu, toteż powoli zaczęły napływać recenzje. Na przestrzeni miesięcy twórcy dość śmiało dzielili się różnego rodzaju fragmentami rozgrywki, przedstawiając też przy tym pewne zakulisowe materiały. Łącząc to z wieloma dyskusjami czy to o estetyce gry, czy wyglądzie bohaterki, mamy jeden z najczęściej omawianych tematów ostatnich miesięcy. Teraz czas rzucić okiem na odbiór.

Stellar Blade zbiera na ogół świetne oceny od recenzentów, przede wszystkim za udany model rozgrywki oraz oprawę audiowizualną.

Niebawem i nasza redakcja przedstawi swoje spojrzenie na hit Shift Up, natomiast już teraz warto podkreślić, że świat jest w głównej mierze pod sporym wrażeniem. Najwięcej pochwał w recenzjach zbiera system walki - co nie powinno specjalnie dziwić po dobrze przyjętej wersji demo z końcówki ubiegłego miesiąca. To samo w sumie tyczy się przepięknej grafiki i ścieżki dźwiękowej. Dodatkowo warto odnieść się przy tej okazji do materiału Digital Foundry, w którym rozpływano się nad Stellar Blade jak nad mało którą pozycją. Podkreślono między innymi brak bugów i innych problemów (coś, co powinno być standardem, a niestety nie jest), znakomitą wydajność, a także wiele udane rozwiązania tyczące się szeroko pojętego designu poziomów, rzecz jasna czerpiące najlepsze wzorce choćby z gier FromSoftware. Padło nawet porównanie do pieczołowicie wykonanych exclusive'ów ze złotych lat Sony sprzed paru dekad.

Z racji tego, że po ponad stu recenzjach nie ma śladu negatywnych, Stellar Blade nie otrzymało zbyt wiele zarzutów. Czasem znajdzie się np. wytknięcie pewnych niezbalansowanych pod względem poziomu trudności etapów, na upartego brakuje także jakichś naprawdę innowacyjnych aspektów. Zgoda w wielu miejscach panuje w kontekście mało porywającej fabuły, a także dość nieciekawych postaci. Zachwytów nie znajdziemy również przy bardzo prostych misjach pobocznych. Oto wybrane oceny z poszczególnych portali:

Eurogamer Germany - 100/100

GameSpew - 100/100

PCMag - 90/100

Screen Rant - 90/100

TechRadar Gaming - 90/100

GAMINGbible - 90/100

WCCFtech - 90/100

Game Informer - 88/100

Destructoid - 80/100

GameSpot - 80/100

VGC - 80/100

IGN - 70/100

GamesRadar+ - 70/100

VideoGamer - 60/100

Źródło: Metacritic, Digital Foundry (Youtube)