Path of Exile 2 padło ofiarą ataków hakerskich. Problem może wskazywać na lukę w systemie weryfikacji użytkowników Steam

Path of Exile 2 to jedna z najciekawszych gier mijającego roku. Choć tytuł zadebiutował dopiero we wczesnym dostępie, to już teraz jest w stanie zawstydzić jakością niejedną pełnoprawną produkcję. Niestety gra studia Grinding Gear Games nie jest całkowicie pozbawiona wad. Na światło dzienne wyszły bowiem poważne problemy z zabezpieczeniami, na skutek których w ręce hakerów dostały wartościowe przedmioty zdobyte przez graczy.

Path of Exile 2 mierzy się obecnie z atakami hakerskimi, które skutkują utratą przez graczy cennych przedmiotów. Problem może być poważny, ponieważ sugeruje lukę w systemie dwustopniowej weryfikacji użytkowników Steam.

Gra Path of Exile 2 cieszy się olbrzymią popularnością i to pomimo faktu, że wczesny dostęp jest dostępny tylko dla osób, które go wykupiły (docelowo będzie to produkcja free-to-play). Duża liczba graczy w tytułach nastawionych na rozgrywkę sieciową zawsze jest czynnikiem przyciągającym hakerów. Podobnie stało się w tym przypadku. Na oficjalnym forum Path of Exile można znaleźć wpisy, które ostrzegają przed takimi sytuacjami. Choć dokładny cel ataków nie jest znany, to w wielu przypadkach skutkują one zniknięciem z kont graczy przedmiotów lub cennych zasobów zdobytych w świecie gry.

Niektórzy poszkodowani donoszą o tym, że otrzymali powiadomienia o próbach logowania na ich konto Steam z różnych lokalizacji, w których nie przebywają (Kanada, USA, Rosja, Niemcy). Co więcej, wiele wskazuje na to, że są to próby udane, pomimo aktywowanej opcji dwustopniowego logowania na platformę firmy Valve. Część użytkowników twierdzi z kolei, że powiadomienia w ogóle nie otrzymali, a mimo to obca osoba była w stanie wejść na ich konto. Te doniesienia wskazują na potencjalną lukę w systemie weryfikacji użytkowników Steam (lub integracji kont Steam i Path of Exile 2), co może być groźne także dla osób nie grających w nową pozycję studia Grinding Gear Games.

Deweloperzy stwierdzili, że nie są w stanie przywrócić graczom utraconych zasobów. Oznacza to, że będą oni musieli ponownie je zdobyć, co w przypadku unikatowych przedmiotów może być bardzo trudne. Konta Path of Exile 2 niektórych graczy zostały też w rezultacie ataku hakerskiego niesłusznie zbanowane, ale z tym problemem studio Grinding Gear Games ma się stosunkowo szybko uporać. Są też doniesienia o przypadkach podobnego naruszenia bezpieczeństwa kont do pierwszej części Path of Exile.

