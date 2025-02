Path of Exile 2 - masa nowych materiałów od Grinding Gear Games. Intro gry, zawartość endgame'owa i nie tylko

Nierzadko mówi się o pogromcy Diablo IV (w dużej mierze przez wzgląd na to, jak wielu gra rozczarowała), ale chyba o żadnym tytule nie wspomina się w tym kontekście tak często, jak właśnie o projekcie Grinding Gear Games, który już niebawem pojawi się we wczesnym dostępie. Długo trzeba było czekać, ale deweloperzy na każdym kroku starają się udowodnić, że naprawdę warto. Teraz zaś można obejrzeć obiecany przedpremierowy zestaw materiałów.

Na krótko przed premierą, twórcy podzielili się obiecującymi trailerami Path of Exile 2, w tym otwierającym filmikiem i zawartością endgame'u.

Przesunięcie premiery na ostatni dzwonek nie cieszy nikogo, ale nie zmienia to faktu, że druga część Path of Exile zapowiada się na jedną z najmocniejszych gier co najmniej końcówki 2024 roku - a mówimy przecież o "zaledwie" Early Access. Potwierdza to ostatnia noc, kiedy to Grinding Gear Games dostarczyło nam więcej niż wystarczająco dowodów na to, że będzie warto. Pełen stream trwał blisko 5 godzin i obfitował w masę informacji o grudniowej premierze. W międzyczasie dostaliśmy chociażby otwierający historię cinematic, bardziej ogólnikowy gameplay trailer, a także duży pakiet omawiający endgame:

Wczesny dostęp zaoferuje między innymi trzy pierwsze z sześciu aktów kampanii, w trakcie których podbijemy poziom naszej postaci do 25. Do tego 50 bossów oraz jakieś cztery setki innych przeciwników, czy trwający aż do wypuszczenia wersji 1.0 Cruel Mode, pozwalający na grę na wyższym poziomie trudności - co podwyższy poziom do 65, przygotowując postać na wejście w endgame. Skupienie się na jak najszybszym rozwoju tego elementu rozgrywki należało do priorytetów Grinding Gear Games, aby gracze mieli jak najwięcej do ogrania już w pierwszych tygodniach. To pozwoli im przykładowo na odwiedzanie lokacji niekoniecznie związanych z historią w kampanii, do przejścia w przeciągu około 25 godzin.

Zawartość endgame'owa doda również mechaniki niedostępne wcześniej. Powróci Breaches, gdzie musimy pokonać jak najwięcej wrogów w krótkim czasie, dojdzie także Rituals, w trakcie którego zalewać nas będą fale przeciwników. Dostępne będzie od razu sześć klas: Warrior, Ranger, Monk, Mercenary, Witch i Sorceress - każde z zupełnie innym zestawem zdolności i specyfiką, co co zachęca do testowania. Na starcie dostępna będzie też kanapowa kooperacja, a mikrotransakcje z części pierwszej pozostaną otwarte. Early Access prawdopodobnie potrwa jakieś sześć miesięcy, co może ulec potencjalnemu przedłużeniu. Aby w nią zagrać trzeba opłacić minimum Supporter Pack (30 dolarów), rozpiskę znajdziecie chociażby na Steamie. Wersja 1.0 będzie oczywiście free-to-play, wtedy zawartość gry naturalnie znacząco się poszerzy.

Źródło: Path of Exile (Youtube), WCCFtech