Path of Exile 2 - udostępniono długi gameplay z Tokyo Game Show. Reżyser opowiada o swojej grze

Seria Diablo znajduje się na obecną chwilę w specyficznym miejscu. Dopiero co mieliśmy premierę pierwszego większego dodatku czwartej części i choć do klęski nie doszło, twórcom trudno będzie odzyskać zaufanie wielu graczy. Zwłaszcza, że nadchodzi nowy projekt Grinding Gear Games, który póki co wygląda po prostu świetnie. Ostatnio okazało się, że premiera Early Access została przełożona, ale jak dotąd nie zraziło to czekających na nią fanów.

W sieci pojawił się nowy gameplay Path of Exile 2, na którym reżyser gry prezentuje kilka aspektów związanych z kilkoma klasami oraz całkiem obiecującym kanapowym multiplayerem.

Jeżeli nic już nie stanie temu na przeszkodzie, rywal Diablo IV pojawi się na rynku najpewniej na początku przyszłego miesiąca. Deweloperzy hojnie dzielili się szczegółowymi materiałami, a w międzyczasie pojawiły się także wstępne wymagania sprzętowe. Ostatnio zaś Jonathan Rogers, reżyser Path of Exile 2, wykorzystał najnowsze Tokyo Game Show, by osobiście zaprezentować nam jeszcze jeden gameplay. W pokazie udział brał także Shuhei Yoshida, weteran branży, który w przeszłości m.in. pełnił funkcję szefa sekcji PlayStation.

Na ponad 30-minutowym materiale zobaczyć można (i usłyszeć) całkiem sporo. Rogers pograł trochę efektowną klasą Najemnika, eksponując przy okazji m.in. o wiele przystępniejszy system umieszczania specjalnych przedmiotów wzmacniających postać - co może być dobrym argumentem dla nowicjuszy, by zanurzyć się w tej skomplikowanej serii. Następnie dobrał Wojownika, demonstrując łączenie ze sobą różnych umiejętności w trakcie walki i staczając pojedynek z bossem. Potem przeszedł jeszcze do dynamicznego Mnicha w chyba najciekawszej, malowniczej lokacji. No i w ramach finału dostaliśmy dla wielu najciekawszy element pokazu, czyli kanapową kooperację. Poznaliśmy tym samym kilka faktów związanych z tym trybem, w tym zarządzanie ekwipunkiem czy wspólne zwalczanie wrogów.

Źródło: Path of Exile (Youtube)