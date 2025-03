Steam z nowym rekordem. Po premierze gier Path of Exile 2 i STALKER 2 platforma stała się jeszcze popularniejsza

Co kilka miesięcy zauważamy nowy rekord jednocześnie grających graczy na platformie Steam, co tylko dowodzi, że granie na PC wcale nie umiera, a wręcz przeciwnie - ma się coraz lepiej! Nie powinien zatem zdziwić Was niniejszy news o kolejnym wartym odnotowania wyniku. Platforma od Valve staje się coraz popularniejsza i wszystko wskazuje na to, że duży udział w sukcesie mają ostatnie hitowe produkcje, jak np. Path of Exile 2, Marvel Rivals czy STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Pobicie rekordu raczej nie byłoby możliwe, gdyby nie niedawny debiut kilku wyczekiwanych przez graczy gier. Na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych znajduje się hit ostatnich dni, czyli Path of Exile 2. Na czwartym miejscu mamy z kolei drużynową strzelankę Marvel Rivals.

Ostatni rekord w liczbie jednocześnie grających graczy na Steamie odnotowano we wrześniu bieżącego roku - liczba grających wynosiła wtedy ponad 38 milionów użytkowników. Pobicie go zajęło więc nieco ponad trzy miesiące. Wczoraj, a więc 8 grudnia, dokładnie 39 205 447 graczy oddawało się rozrywce przy jednej z gier dostępnych na platformie. Jak pokazuje poniższy ranking, nadal numerem jeden pozostaje Counter-Strike 2. Tuż za nim znajduje się inna sieciowa gra mocno kojarząca się ze Steamem, a czyli Dota 2.

Wydaje się, że pobicie rekordu nie byłoby możliwe, gdyby nie niedawny debiut kilku wyczekiwanych przez graczy gier. Jak widzimy, na trzecim miejscu znajduje się hit ostatnich dni, czyli Path of Exile 2, hack'n'slash, który dopiero co wszedł do Early Access. Na czwartym miejscu mamy z kolei drużynową strzelankę Marvel Rivals. Większość pozycji z powyżej listy nie dziwi, bowiem widzimy również GTA V, Baldur's Gate 3 czy Apex Legends, ale warto odnotować również STALKER-a 2: Heart of Chornobyl (na 24. miejscu), który również zadebiutował niedawno - jak więc widać, liczne problemy techniczne nie zrażają graczy. Pozostaje nam więc czekać na przebicie 40-milionowej granicy, choć - o ile nie wydarzy się nic niespodziewanego - może być o to trudno w tym roku kalendarzowym.

