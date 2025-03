2K Games podjęło decyzję o usunięciu swojego launchera z gier na platformach Steam i Epic Games Store

Programy służące do uruchamiania gier to w dzisiejszych czasach standard na PC. Każdy duży wydawca chce mieć własną aplikację tego typu. Dla osób kupujących gry na czołowych platformach pokroju Steam czy Epic Games Store jest to też często powód do irytacji. W takim przypadku do uruchomienia gry potrzebne są bowiem aż dwa launchery. Na szczęście niektórzy wydawcy czasami decydują się porzucić własne aplikacje. Tak jest w przypadku 2K Games.

W serię gier Bioshock, Mafia Trilogy Definitive Edition oraz szereg innych pozycji 2K Games dostępnych na Steam oraz Epic Games Store, można już grać bez konieczności uruchamiania drugiego launchera.

Firma 2K Games wprowadziła swój launcher w okolicach 2021 roku. Od tamtej pory podczas uruchamiania określonych gier, nabytych na platformach Steam oraz Epic Games Store, włączała się także aplikacja 2K Games, z której można było dopiero uruchomić właściwą grę. Tego typu polityka jest kompletnie niezrozumiała z punktu widzenia graczy, ponieważ opóźnia start gry i generuje szereg innych niedogodności. Na szczęście firma postanowiła wycofać się z tego pomysłu, choć w przypadku kilku gier niezbędne było wprowadzenie paru modyfikacji, które nie wpływają jednak zasadniczo na proces ich uruchamiania. W większość pozycji wydawanych 2K Games można już zatem grać, jak przed wprowadzeniem nielubianego przez graczy launchera.

Gry Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite, The Quarry oraz Marvel’s Midnight Suns uruchamiają się już bezpośrednio po kliknięciu przycisku "Graj". Nieco inaczej wygląda to w przypadku Mafia Trilogy Definitive Edition. Domyślnie gry z tej serii także startują za pośrednictwem pojedynczego kliknięcia, ale opcjonalnie dostępny jest także oryginalny launcher Mafii, z którego można skorzystać w razie potrzeby. Civilization V wykorzystuje teraz z kolei standardowe polecenia uruchamiające Steam, co umożliwia wybór wersji DirectX. Podobne rozwiązanie stosują też XCOM 2 oraz XCOM: Chimera Squad. Za pomocą interfejsu Steama można zatem wybrać opcję uruchomienia tych gier lub launchera umożliwiającego zarządzanie modami (są dostępne dwa). W przypadku Civilization VI programu uruchamiającego 2K Games pozbyto się już wcześniej.

Źródło: 2K Games, Video Games Chronicle