Platforma Steam wciąż coraz popularniejsza. Jednak rozdawanie gier przez Epic Games Store przynosi kolejne owoce

Platforma z grami cyfrowymi, która została stworzona przez firmę Valve, a więc Steam, wciąż cieszy się coraz większą popularnością wśród graczy. Mimo że konkurencja stara się zabrać kawałek tortu dla siebie, oferując swoim użytkownikom darmowe gry, to jeszcze nie udało się jej przełamać hegemonii Steama (choć sytuacja jest bardzo dynamiczna). Gabe Newell, czyli założyciel Valve Software, ma naprawdę spore powody do radości, wszak na jego platformie padł kolejny rekord.

Na platformie od Valve udało się zgromadzić pokaźną liczbę użytkowników, których aktywność wciąż staje się coraz wyższa. Aktualnie rekord liczby osób, które jednocześnie rozgrywały jakąś produkcję przez Steama, wynosi ponad 38,3 mln (Steam podaje nieco niższą wartość niż SteamDB, jednak sama rozbieżność, biorąc pod uwagę skalę, nie jest zbyt duża). Spoglądając na resztę oficjalnych statystyk, można zauważyć, że na liście bestsellerów podium zajmuje obecnie gra EA Sports FC 25 (319,90 zł), z kolei najczęściej rozgrywaną niezmiennie jest Counter-Strike 2.

Po piętach platformie Steam depcze Epic Games Store, gdyż jest to jej największy rywal, który stopniowo rośnie w siłę. W grudniu 2023 roku liczba aktywnych użytkowników w skali miesiąca (MAU) wyniosła na konkurencyjnej dla Valve usłudze 75 mln (w 2022 roku było ich 68 mln), z kolei Steam w 2021 roku mógł się pochwalić 132 mln graczy w analogicznym okresie. Tak więc strategia Epic Games co do darmowych gier może się ostatecznie opłacić, choć oczywiście ciężko jest przewidzieć, czy w dłuższej perspektywie czasu firma realnie zagrozi pozycji Steama. Rokowania są jednak całkiem dobre, wszak na Epic Games Store tzw. peak graczy wyniósł 36,3 mln w 2023 roku.

