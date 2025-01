Pamięć DRAM może wkrótce podrożeć bardziej niż przewidywały to prognozy. Powodem jest trzęsienie ziemi na Tajwanie

W ostatnim okresie mogliśmy obserwować cięcia produkcji na rynku pamięci DRAM. W połączeniu z odradzającym się wyraźnie popytem, doprowadziło to do zauważalnego wzrostu cen tych komponentów. Nie jest to jedyny czynnik, który będzie oddziaływał na ten segment rynku. Okazuje się, że niedawne trzęsienie ziemi na Tajwanie doprowadzi prawdopodobnie do wzrostów cen znacząco wykraczających poza niedawne prognozy ekspertów.

Duże firmy technologiczne przestały oferować wycenę swojej oferty produktowej na DRAM, przewidzianej na drugi kwartał 2024 roku. To oznacza, że najprawdopodobniej trwają analizy dotyczące możliwego wzrostu cen.

Większość prognoz z ostatnich miesięcy było zgodnych, co do tego, że czekają nas znaczące wzrosty cen na rynku pamięci DRAM. Nie przewidziały one jednak możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej, jaką było trzęsienie ziemi na Tajwanie. Lokalizacja ta ma kluczowe znaczenie dla branży półprzewodników, w tym największych producentów pamięci. Niedawne trzęsienie ziemi oddziałuje między innymi na takie firmy, jak Micron, Samsung czy SK hynix. Największym problemem jest czasowe zaburzenie łańcucha dostaw wafli krzemowych, co z dużą dozą prawdopodobieństwa odbije się w jakiś sposób na cenach produktów końcowych.

O możliwym wzroście cen świadczą nie tylko logiczne następstwa zaburzenia łańcucha dostaw, ale także konkretne działania większości producentów. Micron i jego konkurenci przestali oferować wycenę swojej oferty produktowej na drugi kwartał 2024 roku, pomimo tego, że była ona już od dłuższego czasu dostępna. Oznacza to najprawdopodobniej, że trwają szacunki dotyczące skali możliwych wzrostów. Tego typu działania były w przeszłości charakterystyczne, gdy występowała jakaś katastrofa naturalna lub inne czynniki, które miały nagły wpływ na ceny rynkowe. Oznacza to, że będziemy zatem świadkami wzrostów cen DRAM wywołanych jednocześnie przez cięcia produkcji i niskie zapasy, odradzający się stopniowo popyt, a także trzęsienie ziemi na Tajwanie. Zbyt wysokie ceny mogą zaś docelowo podkopać popyt, co ponownie wepchnęłoby przynajmniej część branży nowych technologii w kryzys.

