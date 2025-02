Cięcia produkcji pamięci DRAM i NAND flash przynoszą efekty. Firmy z branży notują coraz lepsze wyniki

W ostatnim okresie byliśmy świadkami znaczących spadków cen na rynku pamięci DRAM i NAND flash. Skłoniło to wiele firm do ograniczenia produkcji. W sytuacji, gdy mniej sprzętu trafia na rynek, należy spodziewać się wzrostów cen. Reakcja nie jest jednak natychmiastowa, dlatego musieliśmy nieco poczekać na efekty tych działań. Okazuje się, że cięcia produkcji przyniosły z punktu widzenia producentów bardzo dobre efekty.

Producenci pamięci DRAM i NAND flash mogą mieć powody do zadowolenia. Nastąpiło odbicie cen, w wyniku którego firmy z tego segmentu rynku zaczęły notować dobre wyniki. Optymistyczne są także prognozy na przyszłość.

Aktualną sytuację rynkową bardzo dobrze odzwierciedlają wyniki finansowe tajwańskich firm. ADATA oraz Phison mogą pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi. Stosunkowo optymistycznie przedstawiają się też prognozy odnośnie rozwoju sytuacji w nadchodzących miesiącach. Pierwsza z wymienionych firm w trzecim kwartale bieżącego roku odnotowała przychody na poziomie 1,13 mld dolarów. Choć nastąpił tu spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem, to rok do roku wynik jest lepszy o ponad 116%. Kwartalny spadek wynika zapewne ze specyfiki Q3, który obejmuje okres urlopowy w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Phison jest znany przede wszystkim z projektowania i produkcji kontrolerów do nośników SSD. Choć zanotował w trzecim kwartale kilkunastoprocentowy spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, to firma może pochwalić się miesięcznym i kwartalnym wzrostem. We wrześniu odnotowano przychody w wysokości 1,56 mld dolarów i były one o 25% lepsze niż w sierpniu i o 24% lepsze niż w drugim kwartale. Warto odnotować, że przychody Phison kształtują się inaczej niż w przypadku ADATA. Firma, z racji swojego miejsca w łańcuchu produkcyjnym, w innym okresie bowiem odczuwa wpływ takich czynników, jak chociażby okres urlopowy. W sytuacji długoterminowych kontraktów na dostawę kontrolerów może on nawet nie mieć żadnego znaczenia.

Coraz lepsza sytuacja rynkowa producentów jest efektem nie tylko ograniczenia produkcji, ale także odradzającego się popytu. Jest ona na tyle dobra, że Samsung postanowił pójść wbrew trendom obowiązującym od kilku miesięcy i zdecydował się poczynić przygotowania do zwiększenia produkcji pamięci DDR5. Firma spodziewa się w niedalekiej przyszłości dalszego wzrostu popytu na tego typu moduły, także w segmencie rozwiązań serwerowych. Przypomnijmy bowiem, że nadchodzące procesory Intela z rodziny Emerald Rapids zaoferują obsługę wyłącznie pamięci DDR5. Wcześniej podjęto decyzję o znaczącym ograniczeniu produkcji DDR4. Wiele wskazuje na to, że gorszy okres na rynku pamięci powoli dobiega końca.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech