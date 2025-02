Spadki cen DRAM wyhamowują, ale nie oznacza to jeszcze końca kryzysu dla producentów

Od kilku kwartałów można zauważyć wyraźne spadki cen DRAM na rynkach światowych. W celu ich zahamowania, producenci decydują się między innymi na ograniczenia produkcji. Firma analityczna TrendForce spodziewa się, że strategia ta przyniesie tymczasowo dobre rezultaty. Wiele wskazuje bowiem na to, że w trzecim kwartale bieżącego roku nastąpi wyhamowanie spadków. Nie oznacza to jednak całkowicie końca kryzysu dla producentów.

Według najnowszych prognoz, w trzecim kwartale bieżącego roku spadki cen DRAM wyhamują do poziomu 0-5%. Jest to jednak sytuacja wywołana sztucznie przez wytwórców, którzy obniżyli swoją produkcję.

W drugim kwartale bieżącego roku spadki cen pamięci DRAM dla segmentu PC osiągnęły średni poziom 15-20%. Podobnie było w przypadku sprzętu serwerowego. Nieco lepiej za to poradził sobie obszar pamięci mobilnej (13-18% spadków), DRAM-u do kart graficznych (10-15% spadków) i produktów konsumenckich, takich jak na przykład routery (10-15% spadków). Jednakże już teraz da się dostrzec spowolnienie zjawiska. TrendForce spodziewa się, że w trzecim kwartale spadki nie przekroczą wartości kilkuprocentowych lub całkowicie się zatrzymają. W przypadku DRAM-u do komputerów osobistych mają zamknąć się w granicach 0-5%. Podobnie będzie z pamięcią serwerową. Ciekawe zjawisko będziemy mogli prawdopodobnie zaobserwować w segmencie pamięci mobilnej. Choć spodziewane jest, że pamięć LPDDR4X będzie dalej taniała (o maksymalnie 5%), to w przypadku rozwiązania LPDDR5X może dojść do minimalnego wzrostu (także do 5%). Ceny DRAM do kart graficznych i produktów konsumenckich będą prawdopodobnie dalej spadały w granicach 0-5%.

Q2 2023 Q3 2023 (prognoza) PC-towy DRAM DDR4: spadek 15-20%

DDR5: spadek 13-18%

Łącznie: spadek 15-20% DDR4: spadek 3-8%

DDR5: spadek 0-5%

Łącznie: spadek 0-5% Serwerowy DRAM DDR4: spadek 18-23%

DDR5: spadek 13-18%

Łącznie: spadek 15-20% DDR4: spadek 3-8%

DDR5: spadek 0-5%

Łącznie: spadek 0-5% Mobilny DRAM spadek 13-18% LPDDR4X: spadek 0-5%

LPDDR5X z HKMG: wzrost 0-5% Graficzny DRAM spadek 10-15% spadek 0-5% Konsumencki DRAM spadek 10-15% spadek 0-5% Łącznie spadek 13-18% spadek 0-5%

Główną przyczyną zahamowania spadków cen pamięci nie będzie jednak wzrost popytu, który byłby najlepszą bazą dla zażegnania kryzysu w branży. Dominujący jest tutaj inny czynnik. Zjawisko wynika przede wszystkim z cięć produkcyjnych dokonanych przez trzech największych wytwórców. To oznacza, że sytuacja jest daleka od stabilizacji i wątpliwe jest, by taka strategia była możliwa do podtrzymania przez dłuższy czas. Producenci chcą przede wszystkim pozbyć się swoich zapasów magazynowych, spowalniając tym samym dalsze spadki cen, a może nawet podejmując próbę doprowadzenia do ich odbicia. Jak podaje Trend Force, mało prawdopodobne jest jednak, że dojdzie do niego jeszcze w 2023 roku. Wytwórcy pamięci DRAM będą musieli poczekać co najmniej do 2024 roku. Spowolnienie spadków cen jest jednocześnie wyraźnym sygnałem dla konsumentów, że możemy powoli docierać do ich granicy. To oznacza, że obecny okres jest prawdopodobnie najlepszym do zakupu tego typu sprzętu.

Źródło: TrendForce, Tom's Hardware