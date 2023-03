Globalne ceny pamięci DRAM mocno w dół. Winne są przede wszystkim niski popyt i duże zapasy magazynowe

Wiele wskazuje na to, że nadeszły trudne chwile dla producentów pamięci DRAM. Na skutek niskiego popytu ze strony konsumentów, na rynku światowym nieustannie spadają ich ceny. Prognozy na najbliższą przyszłość przedstawiają się nieco lepiej, ale prawdopodobnie obniżki będą kontynuowane. Liderzy rynku już teraz ograniczają produkcję pamięci w odpowiedzi na obowiązujący trend, co ma zapewne ograniczyć nieco wspomniane spadki.

W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano istotne spadki cen pamięci DRAM na rynku światowym. Wahają się one w przedziale 13-25%, w zależności od analizowanego segmentu.

Jak donosi firma badawcza TrendForce, średnia cena, po której sprzedawano DRAM na rynku światowym, spadła w pierwszym kwartale bieżącego roku o około 20%. Trend ma nieco wyhamować w kolejnym okresie, ale i tak spodziewane są dalsze obniżki na poziomie 10-15%. Prognozy dotyczące drugiej połowy roku są ciągle niepewne, istnieje jednak szansa na chociaż częściowe odbudowanie popytu. Poza tym ograniczenie produkcji pamięci przez Micron i SK hynix z pewnością przyczyni się do spowolnienia spadków cen, ale trzeba mieć na uwadze, że magazyny są aktualnie wypełnione na niespotykaną wcześniej skalę. Procentowe kształtowanie się średniej cen pamięci DRAM od Q1 2023 do Q2 2023 przedstawiamy również w formie tabeli:

Q1 2023 Q2 2023 (prognoza) PC-towy DRAM DDR4: spadek 15-20%

DDR5: spadek 18-23%

Łącznie: spadek 15-20% DDR4: spadek 8-13%

DDR5: spadek 10-15%

Łącznie: spadek 10-15% Serwerowy DRAM DDR4: spadek 20-25%

DDR5: spadek 23-28%

Łącznie: spadek 20-25% DDR4: spadek 13-18%

DDR5: spadek 15-20%

Łącznie: spadek 13-18% Mobilny DRAM spadek 13-18% spadek 10-15% Graficzny DRAM spadek 18-23% spadek 10-15% Konsumencki DRAM spadek 18-23% spadek 10-15% Łącznie spadek 20% spadek 10-15%

Aktualne spadki obejmują praktycznie wszystkie segmenty rynku DRAM. Szacuje się, że w przypadku pamięci przeznaczonej dla komputerów osobistych, dostawcy zgromadzili zapasy magazynowe, które starczą na 9-13 tygodni. Największe obniżki cen w tym obszarze rynku prognozowane są w przypadku modułów DDR4 o pojemności 8 GB. Mogą one znacząco przekroczyć w drugim kwartale kolejne 10%. Nieco lepiej wypadnie zapewne pamięć DDR5, ale tutaj także należy spodziewać się spadków. Podobnie będzie z pamięcią serwerową, której rynek musi sobie radzić ze zmniejszonym popytem ze strony dostawców produktów OEM i usług chmurowych. W pierwszym kwartale zapasy wzrosły aż o 25%, a prognozowany spadek ich cen w najbliższej przyszłości wynosi 13-18%.

Spadki cen obejmą także mobilny DRAM, pamięć wykorzystywaną w kartach graficznych oraz tak zwany segment konsumencki, w skład którego wchodzą na przykład urządzenia sieciowe. We wszystkich częściach rynku podaż aktualnie przewyższa popyt. W przypadku urządzeń mobilnych zanotowano, co prawda, w pierwszym kwartale najmniejsze spadki, ale i tak wahają się one w przedziale 13-18%. Prawdopodobnie wynikało to z bardziej konserwatywnego podejścia do zakupów pamięci przez producentów tych urządzeń, niż ma to miejsce w pozostałych segmentach. Co ciekawe, rynek pamięci dla kart graficznych nie obronił się przed znaczącymi obniżkami cen, nawet za sprawą zwiększonego popytu na tego typu produkty przez sektor odpowiedzialny za rozwój sztucznej inteligencji.

Obniżki cen pamięci DRAM na rynkach globalnych to dobra informacja z punktu widzenia konsumentów. Powinno to pozytywnie wpłynąć na ceny produktów końcowych, zwłaszcza modułów przeznaczonych na rynek PC-towy. W przypadku kart graficznych i urządzeń mobilnych oddziaływanie to będzie zapewne bardzo ograniczone, ponieważ ceny pamięci to tylko mniejsza część ostatecznego kosztu ich wytworzenia. Z punktu widzenia producentów, spadające ceny nie są jednak dobrą wiadomością. Może to mieć znaczący wpływ na pogłębiającą się stagnację całej branży, co jest nie bez znaczenia dla gospodarki światowej.

Źródło: TrendForce, WCCFTech